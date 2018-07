Hoy está de fiesta en su aniversario

Vive cada día como que su vida apenas comenzara el joven mochitense Santiago Kelly Morales, quien este día es sorprendido gratamente en su cumpleaños número 14… Santi, como le dicen sus amigos, llegó recientemente a Los Mochis después de haber disfrutado de periodo vacacional en el que visitó el centro del país, acompañado de sus padres Santiago Kelly e Ireri Morales de Kelly y el primogénito Jorge Emilio…

La pasaron divino, según cuenta, pues como invitadas especiales en estas vacaciones de verano tuvieron a los bellas primas, arquitecta Paloma Morales Flores y diseñadora de modas Valentina, de los mismos apellidos… La primera reside en Puebla y la última en Guadalajara. Ambas brillan con luz propia en sus respectivas profesiones…

Pero retomamos el camino para felicitar a Santiago y aceptar con gusto la invitación a la comida familiar con la que festejará su aniversario… Sus hospitalarios padres serán los anfitriones de la esperada convivencia en la que, ¡ojo!, Santi ofrecerá un concierto al violín, del cual es un virtuoso ejecutor… Vamos a desechar tristezas y melancolías, porque la vida, que es tan amable, tiene pocos días y tan sólo ahora la hemos de gozar, afirma con justificada razón la muy guapa Karla Vázquez de Narcio, esposa del empresario Guillermo Narcio … Karla cumple años hoy al igual que su querida mamá, Laura de Vázquez… A ambas las felicitamos…

Sus 86 años…

Ana Balderrama, que este año me dejó sin el dulce de mango que acostumbra obsequiarnos cada temporada, cumplió el jueves anterior 86 años de edad… Sus amigas la recordaron visitándola en su residencia de República de Chile… Hubo sinceras manifestaciones de afecto para ella quien ve transcurrir los días en la quietud del hogar… Sus hijas Ana María y Esther la colmaron de atenciones lo mismo que sus hermanas Elisa de Stone y Carmina de Padilla…

Total estuvo contenta doña Ana a quien saludamos por su pasado cumpleaños, con un poco de retraso… Las amigas continúan huyendo del calor, como Rosalva López de Leyva quien ya tiene un pie en el estribo para volar a Cancún… Es invitada de Lilia Araya de Warro, quien ha preparado un itinerario fantástico que iniciarán el 9 de agosto…

Otra conocida dama es doña Ofelia de Guzmán, quien tiene proyectado viajar a Chiapas, uno de los más bellos estados de nuestra república, para visitar a su nieta hermosa Claudia Cárdenas de Thomas… Ayer a temprana hora le cantaron Las Mañanitas a la estimada señora Lucila Ramos de Osuna quien estuvo de gran celebración por su cumpleaños…

Los organizadores del festejo fueron su esposo, licenciado Agustín Osuna Robles e hijos… Reflexión: No compares tu vida con la de otros… No tienes ni idea de cómo es su travesía… Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.