Hoy están de fiesta los esposos Medina

Qué afortunados son de continuar juntos tras medio siglo de compartir amores y destinos… Precisamente este día se cumplen 50 años de aquel venturoso 24 de mayo en que iniciaron juntos, tomados de la mano, su recorrido por los caminos de la vida…

Qué alegría, qué satisfacción y qué orgullosos se sintieran de una pareja como la que forma su hija Cristina Niño con el ingeniero Juan José Medina, sus padres, doctor Ángel Niño Ramos y Tana Díaz de Niño, ambos de muy gratos recuerdos en Los Mochis…

Los abrazamos y de corazón los felicitamos por sus cincuenta años de venturoso matrimonio, en el que apegándonos a la realidad, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pero sí han abundado las bendiciones y los momentos mágicos de alegría y felicidad… Realmente debemos sentirnos orgullosos de una pareja como la que forman ustedes…

La responsable del comité de festejos del Club Rotario Valle del Fuerte seguramente ya registró el nombre de Adelita de Carrillo en la lista de cumpleañeras de mayo… La esposa de Héctor Carrillo recibió felicitaciones de sus hijos y allegadas amigas que no olvidaron que el 23 de mayo es su cumpleaños, así que a su hogar llegaron arreglos florales y se recibieron cariñosas felicitaciones vía telefónica para la estimable señora. Felicidades Adelita, que continúes celebrando muchos días como el de ayer y que sigas acumulando juventud y experiencia…

Un saludo cordial y afectuoso para la apreciable señora Margarita de Fernández quien un día como hoy llegó al mundo… En su cumpleaños, la excepcional dama rotariana del club de la rueda dentada Los Mochis, recibe siempre muy cariñosas felicitaciones… Hay que reconocer que por la esposa del ingeniero Pedro Fernández no pasan los años, se conserva bella, más sabia y experimentada. Feliz cumpleaños Margarita!... Y en la larga lista de cumpleañeras de hoy, registramos los nombres de Dora Soto de Quintero y Giselita Amarillas de Velderrain… Esta última recibirá el acostumbrado festejo de sus amigas del Grupo del Martes que aprovechan sucesos como este, para reencontrarse y disfrutar de inolvidables momentos… Voló a Monterrey luego de prolongada permanencia en esta ciudad, la siempre bella Alicia Ayón Katten, quien decidió pasar un mes al lado de su querida mamá Lichita… Días que aprovecharon las amigas de la visitante para dedicarle mil atenciones las que desde luego hicieron que su estancia en Los Mochis fuera más grata… En el aeropuerto la despidieron su mamá y hermanos Ramón y Rubén… Reflexión: Aunque les resulte imposible, no reclamen nada… Traguen veneno… Acepten la injusticia… Al final, todo se equilibra y el cielo pone a cada quien en su lugar. ¡Lo juro!...