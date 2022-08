Hoy se cumplen dos meses de trabajo del alcalde Gámez Mendívil

Hoy, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, cumple dos meses en el cargo, al cual llegó por decisión del Congreso del Estado tras el desafuero del morenista Jesús Estrada Ferreiro, para que este enfrentara un juicio político que aún está en curso. Han sido casi 60 días en los que el ahijado del gobernador ha intentado recuperar la estabilidad de la administración municipal. Cuenta con el apoyo de los líderes de sectores. Ayer, en entrevista con Debate, varios de ellos ponderaron el desempeño que hasta hoy ha mantenido Gámez Mendívil. Él lo ha dejado en claro: su gestión no será de grandes obras, sino de una atención directa y sensible con los ciudadanos, en especial con los sectores más vulnerables. “Sobre aviso, no hay engaño”, como dice la canción, para aquellos que esperarían de esta administración la solución de problemas graves de vialidad, comunicación y servicios a través de obras grandes.

Por cierto, hoy, al cumplirse dos meses de la administración de Gámez Mendívil, se reanudará la liberación de los Certificados de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa, que el anterior alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, dio por cancelados. Los certificados no son más que acuerdos para la condonación de impuestos a grandes inversiones, con el propósito de fomentar la inversión privada, el desarrollo inmobiliario y la generación de empleos. Son al menos 15 las empresas que están ya en lista de espera y que hoy, en una rueda de prensa, el Ayuntamiento podría anunciar. Según estimaciones hechas por el diputado local Jesús Alfonso Ibarra Ramos, el Ayuntamiento de Culiacán dejó de percibir 3 mil 832 millones de pesos por la cancelación de los Ceprofies.

Uno de los hechos más relevantes que le ha tocado enfrentar a Juan de Dios Gámez Mendívil en estos dos primeros meses de gobierno municipal ha sido, sin duda, el homicidio de Juan Miguel Silva Alvarado, el Comandante Bóxer. Apenas unas horas después de haber sido nombrado subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la noche del sábado 6 de agosto, un comando armado lo asesinó después de someter y desarmar a su escolta. Las versiones apuntan a que ya había sido advertido por la delincuencia. Ayer, el secretario de Seguridad Pública, el mayor Pedro César Rojas, dio el mismo cargo a José Luis Leal Lomas, del Escuadrón Motorizado, y con 10 años de carrera dentro de la corporación.

Vaya sorpresa desagradable la que se llevó la diputada local Almendra Negrete, cuando al regresar a la habitación que rentó en un hotel de Mazatlán se encontró con sus pertenencias revueltas y algunas maletas saqueadas. Le robaron varias pertenencias. La experiencia la expuso a través de las redes sociales. Afortunadamente, la administración del hotel, ubicado frente al malecón de la zona turística, se hizo responsable y devolvió nuevos algunos de los objetos extraídos. Ojalá y así sucediera en todos los casos y que el caso de la diputada no fuera una excepción en ese destino que se promociona como un centro para el descanso familiar.