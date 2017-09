Hoy se despide de la soltería

Están en la etapa de la vida en la que corazón y almas tejen las más dulces ilusiones María Azucena González y Gildardo Vega Rosas, licenciada en sicología laboral e ingeniero industrial, respectivamente, quienes sueñan despiertos esperando la fecha de su boda…

Mientras tanto, yo, que soy la mamá del novio, soñé también en el día que mi hijo estuviera preparado para dar el gran paso, sueño que compartió su padre, Gildardo Vega Castro… Y henos aquí, con una serie de sentimientos encontrados, experimentando el gusto por la boda y el susto por lo que esta trae consigo…

Estamos contentos y por tan feliz motivo esta tarde se celebrará una fiesta prenupcial en honor a María Azucena… Fiesta que ofreceré con mucho gusto porque me permitirá estar rodeada de las damas que figuran en mi lista de afectos a las que les hice llegar una tarjeta esperando que me acompañen en este suceso que hoy alegra nuestra vida…

A ellas invité con el deseo de compartir el motivo de felicidad que experimentamos en familia por la boda de Gildardo con María Azucena…

La despedida tiene como cita el salón Versalles a partir de las 16:00 horas… A las amigas que por equis razón no les llegó la invitación, por favor dense por invitadas… Desafortunadamente se me agotó el tiempo y aunque quise emular a la Mujer Maravilla, no me fue posible atender personalmente los mil y un detalles del festejo… Allá las espero!

Todo un caballero…

Mañana cumple 10 años Walito Ruelas Belmontes, quien está convertido en todo un caballero: guapo y educado… Sus padres, Eduardo Ruelas y Perla Belmontes de Ruelas, acostumbran festejar por todo lo alto al cumpleañero, así que mañana Walito estará muy felicitado por sus abuelos, doctor Raúl Fernando Belmontes y Zoyla, y su querida bisabuela, Angelita Valdez de Arreola…

Este día cumple años la apreciable señora Chuyita Angulo de Soto, a quien ya tendré oportunidad de darle un abrazo y entregarle personalmente un paquete de buenos deseos y felicitaciones por su aniversario de vida…

Nuestro caballeroso amigo Edmundo Fuentes Milán cosechó parabienes por sus bien llevados 53 años de vida que acaba de cumplir…

Su esposa, Olga Ruiz de Fuentes, fue la responsable de preparar la comida familiar con la que se rubricó el festejo en el cual estuvo presente su querida mamá, Lolita Milán de Fuentes…

Se escucharán fuertes las bien timbradas voces de las amigas de Liz de Ordorica, quienes le cantarán Las Mañanitas porque este día está de gran celebración por su cumpleaños…

Por el quinto aniversario de su sentido fallecimiento sus hijos Blanca Julia, Abraham, Edith, Marco Antonio, Elisa y Lorena Gastélum Arvizu recordaron a la autora de sus días doña Julia Arvizu de Gastélum…

