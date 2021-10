Hoy termina la administración de Billy Chapman

Por los suelos. Hoy termina la peor administración que ha tenido Ahome dirigida por Guillermo “Billy” Chapman, que fue un total fracaso, pero quien por los compromisos inconfesables en el partido Morena fue premiado con una diputación federal pluri. Desde los primeros meses, cuando empezó con sus ocurrencias, desvaríos, los ahomenses lo reprobaron porque los hechos evidenciaron su demagogia: todo lo que decía, el combate a la corrupción, transparencia, fin de los privilegios, tolerancia, humildad, etc., era todo lo contrario. Su forma de gobernar fue rechazada por la mayoría del pueblo que se indignó más porque no resolvió los principales problemas. Quiso enredar a los ahomenses criticando un día sí y al otro también a la anterior administración del priista Álvaro Ruelas Echave, pero no lo logró. Su verdadera intención fue encubrir sus pecados. La encuesta publicada por Debate da cuenta del ánimo de los ahomenses a su gestión. De la sentencia popular no se salvan sus funcionarios y los regidores, sobre todo los petistas.

Lo de siempre. Ahora entra Gerardo Vargas Landeros cuyo respaldo ciudadano no fue tan amplio en las pasadas elecciones. Y aunque muchos dicen que va a superar a Chapman, las decisiones en la conformación de su gabinete los está haciendo dudar. Unos ya son conocidos por su paso en el servicio público y que dejaron mucho que desear. Lo menos que tienen son convicciones y no son muy dados a mostrar la buena cara al pueblo. Otros y otras que no han estado en el servicio público son vulnerables por su pasado, pero a los que Vargas Landeros les otorgó las posiciones por “las cuotas de poder”. Habla maravillas de los que eligió como si los ahomenses no los conocieran. Lo mismo que Chapman y ya se sabe cómo dejaron el municipio. Lo cierto es que Vargas Landeros se las va a jugar con ellos con la advertencia de que no tienen asegurado el cargo por tres años. ¿Será?

Populacho. Para empezar, Vargas Landeros se envolvió en la bandera populista: quitar la pluma del estacionamiento de Palacio Municipal y Unidad Administrativa. Al estacionamiento va a entrar el pueblo que vaya a realizar trámites y los funcionarios van a dejar sus carros afuera, en donde quieran. Lo que no se precisó si él va a hacer lo mismo. La decisión tiene sus mensajes: uno es ganarse a la gente y otro es borrar del mapa lo hecho por el exalcalde Chapman, que hasta ayer no se tenía conocimiento que vaya a estar en la transición del poder.

Liquidación. A la viveza, una parte de funcionarios chapmista optó por la liquidación antes de que entrara la administración de Vargas Landeros. Es lo primero que el nuevo tesorero, Antonio Vega, debe revisar para saber si a estos y los regidores no se les dio demás. Otra parte de funcionarios espera la decisión de Vargas. Algunos están esperanzados a que los dejen, pero ayer ya unos hicieron la cara larga porque les llegó la voladora.

Copia fiel. Gildardo Leyva va a sustituir a Nubia Ramos en la alcaldía de El Fuerte en no mejores condiciones de imagen que ella. Leyva perdió mucho en el trayecto después de las elecciones que cuando empezó a dar a conocer los nombres de su gabinete plagado de “fuereños” empezando por el guasavense Edgar Adair Espinoza Robles como secretario del Ayuntamiento. Lo mismo que se le criticaba a Nubia Ramos lo hizo él. Espinoza ya renta una “buena casa” en el Pueblo Mágico y ya corre entre los fortenses el estilo de vida que tiene. Y también ya los fortenses se dieron cuenta del nepotismo que se asoma: la sobrina de la síndica procuradora fue nombrada como coordinadora de Transparencia. Hay otros nombramientos que hablan muy mal del alcalde. ¿Y la transformación pues?