Hoy termina la peor administración en la historia de Ahome dirigida por Billy Chapman

Lo nuevo. Gerardo Vargas Landeros cumplió ayer su sueño: tomar protesta como alcalde de Ahome, lo que le llegó de rebote al no lograr la candidatura de Morena a la gubernatura. Lo hizo entre los suyos. Lo de priistas, panistas, morenistas y demás lo dejó a un lado porque los llamó a la unidad para sacar adelante al municipio. El escenario, en la explanada de Palacio Municipal, tuvo nueva presentación. Borró de un plumazo el sello de la administración chapmista. El logo vargaslanderista es una palmera, una mazorca, el Cerro de la Memoria y la chimenea del ingenio azucarero. Sin dejar de lado la 4T. A tono con todo esto, en presencia de Héctor Melesio Cuen, que estuvo en representación de Rocha Moya, Vargas Landeros enarboló los principios del movimiento: no robar no mentir y no traicionar, los cuales se los endosa a sus funcionarios, a quienes les advirtió que no hay segundas oportunidades. Va por resolver los servicios públicos, sobre todo del agua potable, pero también impulsar la industralización del desarrollo. No por nada apoya la construcción de la planta de fertilizantes en Topo.

El gusanito. A leguas se vio que el exgobernador Mario López Valdez extrañaba los actos públicos de poder y también lo extrañaban quienes participan en estos. López Valdez reapareció ayer en la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador en el Congreso del Estado y de Gerardo Vargas Landeros como alcalde de Ahome. Estuvo en calidad de exgobernador a un lado de otro exgobernador: Juan S. Millán, los únicos que fueron con esa calidad con Rocha Moya, y de exgobernador y expresidente con Vargas Landeros. En uno y otro acto, López Valdez fue muy apapachado por todos, de los distintos colores partidistas. Al fin y al cabo es agente libre, ya que no pertenece a ningún instituto político. Dicen que con soltura López Valdez le respondió a los que le preguntaban sobre si le iba a entrar de nuevo a la política. Que no descarta nada. Por lo pronto, está dedicado a su familia y a sus negocios. Pero a leguas unos le vieron que trae el gusanito de la política y el servicio público. Más ahora que ve con más claridad el panorama al ver los toros sobre la barrera y la experiencia que trae acumulada.

Reaparece. El que también estuvo en los dos eventos fue Guillermo “Billy” Chapman, diputado federal y exalcalde de Ahome. Con Rocha Moya no podía faltar porque estuvieron sus padrinos políticos: el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio “Nacho” Mier, y el líder nacional de ese partido, Mario Delgado. A muchos extrañó que estuviera con Vargas Landeros, a quien le jugó las contras en las elecciones pasadas. Vargas Landeros fue cortés con él en su presentación, pero el mensaje que envió a los ahomenses le ha de haber zumbado los oídos. No a la corrupción, no al dispendio y no a la simulación, sentenció el nuevo alcalde de Ahome. Como alcalde Chapman se fue con el rechazo en sus espaldas de la mayoría de los ahomenses. Y a los que trajo de bajada, los exalcaldes priistas, entre ellos Arturo Duarte y Álvaro Ruelas, estaban en ese evento más frescos que nunca. Y algunos no creen que Chapman se reivindique como diputado federal.

De remate. Gildardo Leyva tomó protesta como nuevo alcalde de El Fuerte con la ausencia de la saliente Nubia Ramos, que corona así su debacle política. Incluso, los funcionarios salientes estuvieron a punto de no asistir. Llegaron tarde, por lo que la ceremonia se retrasó. Esta acción fue la que se llevó la noche con el murmullo de los presentes y de muchos fortenses que no se extrañan ya de los desfiguros de Ramos. En el fondo no digiere la derrota priista y la amenaza que se cierne sobre ella y sus funcionarios de ser investigados por las presuntas irregularidades. Dicen que no quiso estar para no escuchar a Leyva que le iba a dar con todo. No aguanta nada.

Los primeros. Hoy inician las comparecencias ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública de los aspirantes a ser fiscal general del Estado en lugar de Juan José Ríos Estavillo. En este primer día, dentro de los convocados a hacerlo, están los mochitenses Luis Nicanor Barajas y Martín López Félix. Mañana le tocará el turno a José Luis Polo Palafox y Octavio Domínguez Cázarez. El gusto que les va a quedar es el rollo que se van a aventar.