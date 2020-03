Hoy, una celebración diferente, preludio a “Un día sin mujeres”

Una celebración diferente. Este Día Internacional de la Mujer sin duda es diferente. Es otro escenario de los que han pasado. Sus connotaciones, igual. Y el mismo gobierno de López Obrador se ha encargado de hacerlo especial. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. En otros países podrá ser igual al de años pasados. Pero en México, donde ha quedado demostrado que la violencia se encarnizó contra las mujeres. Este día, con el derecho que les asiste y porque se han ganado sus espacios en lo laboral, en lo político, en lo social, se paran las manifestaciones, las marchas y mítines para exigir respeto a la vida y dignidad de las mujeres mexicanas. Este día será el preludio de lo que vendrá el lunes. Que se tenga memoria, un llamado de las mujeres y para las mujeres en México jamás había tenido tal resonancia. A los oídos sordos de las autoridades se convocó el paro nacional “Un día sin mujeres”. A los reclamos de las mujeres que no han recibido respuesta. La demostración de la fuerza que representan las mujeres en el país. Bien por las mujeres mexicanas que están poniendo el ejemplo nacional. Por su dignidad, por su demanda de respeto a su vida, y porque ahora sí están siendo escuchadas, vale la pena esta lucha.

El valor de la marca. Los priistas deben de saber que su partido es el campeón de los negativos. No hay encuesta que los coloque en buena posición. Los panistas se saben disminuidos con la pesada carga también de negativos que le dejó la elección del 2018. El Partido Sinaloense se mide diferente y lo poco que queda del perredismo. Los morenistas aún pueden presumir que están en las preferencias electorales. Pero también saben que no es por méritos propios. Cobijados por el manto de López Obrador aún pueden presumir su posición. Pero cuando son medidos con nombres y apellidos alejados de la marca y del manto que los llevó a ocupar sus actuales cargos, es otra cosa. Y lo saben. Un mazatleco consciente y que ahora sí conoce al “Químico” Luis Guillermo Benítez la pensará dos o más veces para volver a cometer el error. Lo mismo en Escuinapa con un Emmett Soto de alcalde por Morena que surgió de la nada. Y qué decir de Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, que ya había dado algunas pinceladas de su forma de actuar cuando fue candidato a la gubernatura en el 2016, donde apenas logró sacar 39 mil 912 votos. En esa elección, el PAS se lanzó con Melesio Cuen por la gubernatura y logró colocarse como segunda fuerza política con el 26.4 por ciento de la votación, adelante del PAN. Por ello, el PAS, decimos, se mide diferente. Los dos senadores de Morena ya se probaron sin la marca Morena. Imelda Castro intentó ser alcaldesa de Culiacán y falló. Lo hizo por el PRD. Rubén Rocha intentó dos veces llegar a la gubernatura. Y falló. ¿Qué les hace pensar que ahora será diferente? Sobre todo cuando los electores se muestran reacios en aceptar que los candidatos sean los mismos de siempre. La marca Morena alienta a los aspirantes. Es más, hasta a los actuales alcaldes que se creen con posibilidades. Pero la pregunta es, ¿les alcanzará? La imagen del presidente y fundador de Morena, López Obrador, va cayendo. Y si eso sigue, la cobija con la que llegaron a sus actuales cargos los aspirantes de Morena en Sinaloa tendrán que jalarla. De lo contrario corren el riesgo de quedar descobijados. Y como ya les pasó anteriormente. Con sus nombres y trayectorias no les alcanzó. Por lo pronto, Castro y Rocha traen su propia campaña. Y la trajeron al sur.