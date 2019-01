Huachicoleo sería delito grave

Al sesionar ayer el pleno del Congreso del Estado, los diputados de Morena y del Partido del Trabajo hicieron un posicionamiento a favor de la estrategia que desde el Gobierno federal se ha implementado para buscar combatir el huachicol, pero los del PRI fueron más allá al exigir resultados y que los implicados en el robo de gasolina sean detenidos, así como transparentar la compra de pipas que desde el Gobierno se ha hecho.

La situación que guarda este delito en el caso de Sinaloa es grave, y, aunque fue una postura plausible, habría que preguntarse por qué antes no exigían resultados. Los ciudadanos conocen muy bien el tema porque la entidad no ha estado exenta de este problema, aunque por fortuna no ha habido consecuencias tan lamentables como las ocurridas en Hidalgo, donde un ducto explotó cobrando la vida ya de más de 90 personas.

Los legisladores de Morena respaldarán la reforma constitucional del artículo 19 para que el robo de gasolina sea catalogado como un delito grave en Sinaloa, aunque lo cuestionable también sería si una vez aprobado las autoridades encargadas de ejecutar las leyes en verdad actúan contra quienes se arriesgan cometiendo este flagelo, pues la muestra se ha dado de que los resultados pueden ser más que lamentables.