Huérfano de partido

Huérfano. Dicen que al exdiputado local Ernesto García Cota se le acabó la risa tras que el Instituto Nacional Electoral le negó el registro como partido a Redes Sociales Progresistas. En la etapa previa del acuerdo de los consejeros electorales, García Cota se había convertido en Ahome en el operador nato del líder estatal de ese proyecto, Gerardo Vargas Landeros. La tirada del también exdirector de Desarrollo Social de la comuna ahomense era la candidatura a la alcaldía por RSP, sueño que ya se le frustró cuando perdió tras ser el abanderado del Partido Acción Nacional, al que usó solo para eso porque de inmediato lo abandonó. De hecho, García Cota no perdió su estilo. Dicen que involucrado en el proyecto de Vargas Landeros para sacarse la espina por la alcaldía, también traía pláticas con el exalcalde Zenén Xóchihua Enciso para ver la posibilidad de regresar al PAN ¡como candidato a la presidencia municipal! En la actual coyuntura no se le dio en un lado ni en el otro. Así, lo que caiga pues. Quien quita y quiera picar piedra de nuevo en el PRI.



Distraída. La designación de Carol Arriaga como delegada de Morena en Sinaloa no ha servido de nada para lograr la estabilidad interna en los municipios. Por el contrario, las aguas más se agitaron. Así como en otros, en Ahome la pugna entre los grupos está al cien porque quieren llevar a sus líderes como candidatos a la alcaldía. Pero también se pelean las candidaturas a las diputaciones, regidurías y síndico procurador. Están incontenibles en parte porque Arriaga ni los pela, no opera para lograr apaciguar los ánimos. Algunos morenistas en Ahome ya se dieron cuenta que está más con su agenda política personal que la tarea de conciliación y posicionamiento del instituto político. Es decir, dicen que le dedica más tiempo a la grilla nacional del partido que en la tarea asignada. Incluso, quiere ser secretaria general de Morena en el cambio de la dirigencia nacional.



La crisis de la basura. El problema de recolección de la basura en Ahome va que vuela en hacer crisis. Por todos lados llueven las quejas del pésimo servicio que presta OP Ecología, lo que se contrapone al ofrecimiento del director de esta empresa, César Guevara, de que se iba a mejorar tras que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman les dio el contrato aun sin cumplir con los requisitos. En los sectores de la ciudad y sindicaturas que empezaron bien, ahora ya es distinto. Primero pasaron dos veces por semana, luego una y ahora se están tardando quince días. A estos sectores les va bien porque en otros ni pasan. Dicen que PASA está aguantando con abrirles el relleno sanitario porque no quiere que le echen la culpa de la crisis de la basura que se avecina. El motivo va a ser otro: las precipitaciones y ocurrencias del alcalde.



Le sacan la vuelta. El tema de la basura y el de la tesorera Ana Ayala fueron los grandes ausentes ayer en la sesión de Cabildo. La razón es que fue extraordinaria, en donde por ningún motivo el alcalde Chapman va a aceptar esos como puntos en el orden del día. Y como no hay asuntos generales, no hay manera de que los regidores los toquen, como sí les daría margen en las sesiones ordinarias. Los regidores tienen material para echar en cara al alcalde Chapman el caso de la basura, así como arremeter contra Ayala Leyva tras la denuncia fallida contra los ediles Fernando Arce, Gerardo Amado y Ramón López Félix. ¿Por eso harán las sesiones extraordinarias?



Apuntados. Falta tiempo, pero ya suenan Saulo Talamantes, César Parra y Milton Ayala para la vicerrectoría de la UAS en la zona norte. No se sabe quién va a llegar el próximo año como rector, pero estos nombres ya se barajan entre los universitarios. ¿Por qué será?