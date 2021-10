“Humo blanco” a medias

Desde el arranque de la conferencia, el gobernador electo Rubén Rocha, aclaró que era para presentar el equipo de entrega-recepción, no para dar a conocer los integrantes del gabinete, que aún no lo tiene completo, que puede haber cambios, pero que él es el que toma las decisiones, que no negocia con los aspirantes. Que nadie tiene nada asegurado.

Para empezar la comisión la encabeza Enrique Inzunza Cazarez, quien será el secretario general de gobierno, también van: Javier Gaxiola, propuesto para la secretaría de economía, Ruth Diaz, para Bienestar, Adriana Ochoa, de comunicación social que coordinó el evento y faltaron: Graciela Domínguez que podría ir a la SEPyC o a transparencia y Héctor Melesio Cuén, probable a salud, entre otros.

Se supone que ya esta definido, aunque no lo da a conocer, quienes serán los secretarios de: Finanzas, Obras Públicas y Agricultura y mencionó que faltan algunos detalles de subsecretarios, directores y operadores que son muy importantes. Que quiere que Cuén este en el gabinete y que no hay compromiso firmado con el PAS, asimismo que no habrá persecución contra el gobernador Quirino Ordaz y sus colaboradores cuando dejen el gobierno, en pocas palabras que es una transición tersa, pactada.

También ya se pactó con el fiscal Juan José Ríos Estavillo, para que renuncie de manera voluntaria a pesar de que le quedan unos dos años al frente de la fiscalía, y luego el congreso se encargaría de designar a su relevo, de una terna que enviaría el ejecutivo y no hay seguridad que sea elegido ninguno de los aspirantes que se mencionan.

Por lo pronto se cumple con la ley a secas, de instalar la comisión de enlace 30 días antes de asumir la gubernatura, y se guarda bajo la manga las cartas más importantes de lo que será su gabinete. Como se ve, Rocha está actuando con mucho cuidado, con pies de plomo, para no herir subceptibilidades de mencionar a alguien en una secretaría y luego tener que cambiarlo o darlo de baja, pero mantiene a los aspirantes nerviosos, comiéndose las uñas.

Popurrí. También en el congreso del estado hubo una reunión cumbre, una especie de “rompehielos” entre los diputados que ya se van que presidió el aún presidente de la JUCOPO saliente, José Rosario Romero y la entrante con Feliciano Castro al frente, para conocer los protocolos de la instalación de la nueva legislatura que se efectuará hoy.

Ahora Morena y el PAS entrarán con una mayoría aplastante y al resto de las bancadas no les queda de otra que replegarse y buscar la negociación sí es que quieren aprobar algunas de las iniciativas de ley que presentarán.

AGUAS. Algo fuerte se teje por el lado de JAPAMA, a donde Vigilantes Ciudadanos está citando para hoy a una reunión que sostendrán junto con funcionarios de: COEPRIS, CONAGUA Y Ceapas. Veremos sí se purifican el agua y el aire.



ALCALDE. Al presidente electo Gerardo Vargas todavía le falta nombrar a funcionarios claves en su gabinete, como los secretarios de: Economía, Obras Públicas, Seguridad Pública y JAPAMA, aunque de seguro ya los tiene apalabrados y es cuestión de tiempo para que los dé a conocer.