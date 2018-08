INSEGURIDAD EN LA CAPIRUCHA

LA ESPERA. Quien parece no tener orden en el sector de Bugambilias es el secre de seguridad de Culichi, Óscar Guinto Marmolejo, ya que no hay día que no se escuchen balazos o se cometan robos a las casas.



TAL VEZ DE HAGA. El que se puso con los nervios de punta fue el dire de Obras Públicas de Ahome, Josué Sánchez, pues después de tanto presumir los buenos resultados de las obras nuevas, ayer vecinos del ejido Primero de Mayo denunciaron una fuerte inundación en las únicas calles que tienen pavimentadas.



MAL Y DE MALAS. Los indígenas de Sinaloa tendrán que seguir esperando pa’ ver hasta cuándo las autoridades estatales voltean a verlos para darles, cuando menos, algo de lo que tanto demandan y que por ley les corresponde. Los maestros bilingües que habían venido para darles clases se tendrán que regresar hoy porque no les resolvieron su contrato.



PA’ CONVENCERLOS. Es necesario que el comercio local se actualice en el Pueblo Mágico de Mocorito, pero al parecer el dire de Desarrollo Económico, Orlando Vega, tendrá mucha chamba que hacer pa’ convencer a los comerciantes, pues de 150 teléfonos inteligentes que llegaron pa’ ellos, nomás han recogido 25.



ÓRALE. El secre de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, prohibió el consumo de cheve en el malecón, así que le hará falta espacio en los separos de la colonia Juárez para encerrar a tanto sujeto que le gusta echarse sus cervezas frente a la brisa del mar.