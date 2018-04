IRMA TIRADO SIGUE EN ESPERA

SIN DEFINIR. A quien nomás no le dicen si irá o no por una diputación federal es a Irma Tirado, ya que sigue en espera a que el Partido Verde lo defina y mientras tanto el tiempo pasa dándole ventaja a otros contendientes.



HACEN CHANGUITOS. Siria Sugey Lugo, tesorera del Ayuntamiento de Guasave, dice que le solicitan al gobierno estatal 45 millones de pesos para el rescate de la comuna, pues se vino abajo el préstamo de 18 millones que tramitaban ante la banca.



¿MUERTO EL NIÑO TAPARÁN EL POZO? Pos qué estará esperando el dire de Vialidad, Alejandro Luna, para poner semáforo en Arango y G. Castro de Los Mochis, pues ayer en una carambola se llevaron la señal de ALTO y una pollería dañada. ¿Será que hasta que alguien muera pondrán semáforos ahí?



¡PA SU MECHA! Dos homicidios en menos de 24 horas han ocurrido en Mazatlán, y eso que la ciudad está blindada por el famoso Tianguis Turístico. ¿Y qué pasará cuando el ejército de policías se retire?



DESINTERESADOS. Mucha chamba les espera en el Consejo Distrital 09 para que haya observadores electorales, pues a decir de la presidenta, Nora Cabeza de Vaca, a la raza como que no le interesa participar así en las elecciones. A ver cómo le hacen para conseguirlos, pues deben ser voluntarios.