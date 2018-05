Ichiro dirá ‘sayonara’ el domingo en Seattle

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si tú me quisieras de verdad, te habrías casado con cualquier otro”… Pacomio.-La pregunta de la semana…: Si un bateador produce roletazo lento hacia primera base, tira el bate en territorio fair y después que el bate queda fijo la pelota le hace contacto, ¿es out el bateador?La respuesta…: No. La bola sigue en juego. Pero si el bate tirado rueda y hace contacto con la bola, si es out el bateador y la bola queda muerta. Regla 6.05(h).Venezolano con los Arrogantes.- El mánager de los Arrogantes Dodgers, Dave Roberts, tiene enormes esperanzas en el utility venezolano Brevic Valera, de 26 años, a quien acaban de subir de triple A, Oklahoma City, donde bateaba para .373, dos jonrones, 14 impulsadas. El muchacho ocupa en el roster el sitio dejado por el shortstop Corey Seager, quien será sometido a la Tommy John en el codo derecho, y se considera no podrá jugar más en esta temporada. Valera debutó en Grandes Ligas, con los Cardenales, el 5 septiembre del 2017 y conectó un hit en los 10 turnos que consumió. Durante nueve años ha jugado en los cuatro niveles de las menores.Sandoval quería lanzar anoche.- Pablo Sandoval (Gigantes) le pidió al mánager Bruce Bochy el juego de anoche para lanzarlo, con los Padres de visita en AT&T Park. Pablo relevó el sábado, frente a los Dodgers, y salió fácil del noveno inning, en derrota de 15-6. Sandoval, quien es tercera base, batea para .237, un jonrón, siete impulsadas. Bochy le respondió que ese juego de anoche le correspondía al zurdo Derek Holland, 0-3, 5.76.“El matrimonio perfecto es entre dos personas completamente diferentes. Estoy en busca de una chica millonaria”… Pantaleón Robinson.-Sayonara, Ichiro.- La ceremonia del retiro de Ichiro Suzuki, a los 44 años, será antes del juego del domingo en Safeco Field, donde los Marineros recibirán a los Angelinos.Ejecutivos Marineros convencieron a Ichiro de que para él y para el equipo lo mejor es que diga adiós a las Grandes Ligas.26 innings, dos lanzadores.- Asombrosa efeméride publicada anteayer por mi querido amigo, el historiador Alfonso Araujo B…: “26 innings de un mismo juego tiraron los dos lanzadores que abrieron, Joe Oeschger (Bravos) y León Codore (Robins, ahora Dodgers, de Brooklyn). Ocurrió el primero de mayo de 1920, en el Braves Field, de Boston, ante 4547 espectadores. Terminaron empatados a una, porque se ocultó el sol y aún no había alumbrado eléctrico. Los 26 innings duraron solo 3.50 horas”…“Llegar a anciano es muy difícil, pero sigue siendo mejor que la alternativa”… Joe Adams.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.