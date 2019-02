Ideas en el México beisbolero de hoy

TIMING.- El actual escenario socio-político que prevalece en México ayuda en mucho a pensar que estamos en la coyuntura perfecta para que los eventos que estamos viendo en el beisbol incidan en beneficio del pelotero profesional. Esto es: tener un presidente que está metiendo mano cual si el negocio fuera suyo. Con todo y lo pernicioso que resulte lo anterior, las condiciones nos lucen como para que se aprovechara para que surgieran iniciativas que transformaran lo hasta hoy vigente. Esto incluiría realzar cambios sustantivos a la Ley Nacional del Deporte y a la Federal del Trabajo de tal forma que el deportista profesional quedara a mejor resguardo. Quizá se entienda con esto que se traería a valor presente muchas de las causas por las que peleó la Anabe en 1980, mucha razón hay en ello. Ojalá y que “alguien” se animara a elaborar una iniciativa de reformas a las leyes mencionadas para, por ejemplo, hacer desaparecer la humillante “cláusula de reserva” que prevalece en la Liga Mexicana de Beisbol. La infame cláusula mediante la cual un pelotero firma con un club “para siempre”, sin ninguna otra posibilidad de salir de ahí a menos que lo cambien y que lo vendan a otro club. Otros temas serían lo relativo al Seguro Social, el fondo de retiro, las firmas a menores de edad y la hasta hoy no tan velada dizque prohibición a que los jóvenes deportistas firmen libremente con organizaciones de Estados Unidos. No estaría mal que Édgar González, hoy al frente de la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México, y Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, se echaran este trompo a la uña.

ACUERDO.- Al parecer, los presidentes de los ocho clubes ya establecidos ya aprobaron la metodología para proceder con el draft en el cual Sultanes de Monterrey y Algodoneros se harán de peloteros con miras a su participación en la temporada 2019-2020 de la LMP. Lo que las nuevas franquicias pagarían (¿pagaron?) por ingresar al circuito invernal incluye el costo de este draft en el cual se estarían haciendo de al menos de 30 peloteros cada uno, esto es, un promedio de siete peloteros que cada uno de los ocho clubes actuales estará cediendo. Sultanes y Algodoneros completarían su roster de 60 a través de peloteros de primera firma, el Draft institucional de la LMP y vía compra de peloteros. Esto es, transacciones directas de compraventa con sus iguales. Aquí será interesante ver cuántos jugadores que son de su propiedad en verano compra Sultanes luego de que no todos estarán disponibles en el primer Draft, tentativamente a llevarse a cabo en junio venidero.

PATRAÑA.- Hace un par de días, un amigo lector nos preguntó acerca de nuestra opinión sobre la posibilidad de que existiera una “liga nacional” que sumara a la LMB y la LMP. De botepronto le respondimos que nos luce una patraña engañabobos, que no veíamos en la idea ni viabilidad ni factibilidad. Y entre otras cosas, expusimos que tener una liga “grandota” al estilo LMB de hoy no resulta nada atractivo luego de que el nivel de espectáculo decae. Es como si a alguien se le ocurriera reunir las sagas de La guerra de las galaxias y Viaje a las estrellas. Mejor dejen a cada quien con su historia.

CHISPA.- Algo que ha dado de qué hablar en la víspera de la siguiente temporada de la LMB fue la cesión que hicieron los Tigres de Quintana Roo al enviar a Carlos Gastélum a los Pericos de Puebla. Ante los ojos de la causa felina, una especie de blasfemia, ya que Gastélum ha sido una especie de símbolo para la organización, y para muchos el movimiento resultaba incomprensible. La verdad es que en este movimiento hay dos aristas, todas ellas por demás obvias por no decir que con lógica de peso. La primera sirve como antecedente: en 2018, Gastélum tuvo roces serios con el entonces manager Tim Johnson porque quería ser el titular de la segunda base y Johnson optó por José Manuel “Manny” Rodríguez. El jugador no aceptaba ocupar otra posición que no fuera la segunda almohadilla. El segundo factor es que Gastélum es un pelotero caro, de los que cobran caro, y ello fue factor para al enviarlo a Puebla aligerar la carga nominal. De ahí en adelante, lo demás resulta entendible.