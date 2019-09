Ideas para los altruistas, filántropos y benefactores

Hay muchas personas que, con empeño, dedican esfuerzo, tiempo y dinero a causas nobles y útiles a la sociedad, imbuidos de un elevado idealismo. La sociedad entera debe dejarse ganar con su apoyo y gratitud hacia tales promociones y el sistema político debe aportar con entusiasmo sus recursos y autoridad para asegurar su éxito. En tales casos el factor esencial que puede estimular la cooperación más amplia es de índole moral y espiritual que despierta el interés y mueve las voluntades, en el ámbito de lo que se llama la moralidad pública, la cual, desgraciadamente, está en declinación, en un proceso decadente que, como he dicho varias veces, procede a lo corto de la revolución francesa y, a lo largo, de cuando Herodes mandó matar a todos los niños recién nacidos.

Pero la IDEA FUNDMENTAL que deseo aclarar es que para el éxito de todas las causas nobles de ayuda y mejoría de la sociedad, es indispensable garantizar un alto nivel de la MORALIDAD PÚBLICA que inspire en mucha gente idealismo y buenos deseos, porque cuando la MORALIDAD PÚBLICA está degenerada se ven cosas muy extrañas y contradictorias como:

1.- Hay muchas personas buenas haciendo cosas malas, 2.- El aumento de escuelas aumenta la ignorancia, 3.- Los maestros enseñan mentiras, 4.- Los Legisladores no saben legislar, 5.- Los Gobernantes no gobiernan, 6.- Los ambientalistas, tan entusiastas, no saben lo que es el ambiente, pues sólo les preocupan los contaminantes de la atmósfera, el agua y los alimentos (todo físico y material) y aceptan tranquilamente los pestilentes y destructivos contaminantes de las almas, mentes y conciencias que contra las Leyes de Dios y violando las Leyes civiles vigentes, acosan intensamente el cine, la televisión, la prensa, el comercio y la publicidad.