Identifican nueve sitios ‘fantasmas’ para lanzar lodo en la campaña en Sinaloa

Periodistas en la mira. El estercolero está listo. Amenaza a la actual campaña política. En la campaña del 2016, este reportero fue objeto de una encarnizada persecución para descalificarnos en la que se incluyó la intervención telefónica, audios manipulados y golpes desde páginas o sitios de redes sociales “fantasmas”. Hoy, de acuerdo a una investigación en proceso que lleva a cabo Inteligencia Cibernética, se tienen identificados por lo menos nueve páginas o sitios de internet desde donde se planea lanzar lodo y toda clase de descalificaciones contra aquellos que se consideran adversarios y periodistas incómodos. Los sitios identificados son: Sol Azteca (que ya comenzó a lanzar lodo), Sinaloa Plus, Not Noc, Noticiero Nocturno, No al Prian en Sinaloa, WM News, En el Acto, Piso Político, Al Blanco Noticias y News One. Los periodistas que están en “la mira” se sabe que son Osvaldo Villaseñor, Luis Alberto Díaz, José Alfredo Beltrán, Alejandro Sicairos, Gilberto Ceceña, Miguel Ángel López, Ernesto Hernández Norzagaray, Arturo Santamaría, Mario Martini, Adrián López, Ana Luz Ruelas, Alberto Camacho y Jaír Flores. Hay detectado todo un arsenal listo para ser disparado contra comunicadores. Pero también van en la polla políticos y empresarios. Hay 11 partidos registrados y en contienda electoral. Hay ocho candidatos a gobernador. Y si no quieren convertirse en cómplices de esa banda criminal que opera esos sitios “fantasmas”, tienen que evitar y combatir este lodo que se avecina y que amenaza a la campaña política que apenas acaba de iniciar en conducirla hacia una “política de albañal”.

Con el sable en alto. La sindica procuradora Elsa Bojórquez regresó al cargo. Ella pretendió ser candidata de Morena a la alcaldía, como muchos saben. Y buscó la alternativa el PT para serlo. En ambos partidos la misma mano que le impidió ser candidata operó que le cerraran las puertas. La síndica debería de saberlo. Porque mientras ella hizo todo lo posible por llegar a la candidatura y su trabajo evidenció las corruptelas del alcalde con licencia Luis Guillermo Benítez. Se le negó su derecho a llegar a la candidatura desde el interior de Morena. Apenas regresó y se acomodó en su oficina ordenó despedir a Luis Pano, que tenía como encargado de comunicación y que se desempeñaba a la vez como secretario particular. No se sabe los motivos. El mismo Pano se mostró sorprendido. Se dice que en su lugar fue nombrada o lo será Marsol Quiñónez, extitular de Cultura, despedida por el hoy alcalde con licencia y candidato de Morena a la reelección en Mazatlán.

Escupe al cielo. Alguien le debe de decir al candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, que al hablar de los principios de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar”, lo haga cuando no esté a su lado el Químico Luis Guillermo Benítez. Porque precisamente de eso lo acusan muchos morenistas de Mazatlán. Como todos saben, Benítez y Rocha Moya van en la misma fórmula. Y resulta irresponsable, por decir lo menos, que el candidato a la gubernatura intente emular lo que sucedió en la campaña del 2018 al pedir que voten por todos los candidatos de Morena. Ahí intenta meter en la misma bolsa al Químico, a Jesús Estrada Ferreiro, a Billy Chapman, a los diputados que buscan reelegirse sin haber dado resultados en los dos años que estuvieron en el cargo. ¿Qué argumentos podría manejar Rocha Moya para justificar tal petición?