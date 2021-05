Ignacio “Nacho” Mier vino a Los Mochis para apretar las tuercas a Chapman y apoyar a Vargas Landeros

Otra demanda. El hecho de que el candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, haya llamado traidores a quienes desde el Ayuntamiento de Ahome promueven el voto cruzado provocó ruido en la recta final de la campaña. Y es que se refirió a que promueven el voto a su favor, pero no por los otros candidatos de Morena-PAS. Los priistas ya traían esa información, pero con lo dicho por Rocha Moya de ahí se agarraron para anunciar que lo demandarán, al igual que a Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-PAS a la alcaldía, y a la alcaldesa interna, Socorro Calderón Guillén. Acompañado del presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, y por el delegado del tricolor, Carlos Corona, el asesor jurídico de ese partido en Sinaloa, Guillermo Quintana, consideró que esto es coacción del voto.

La línea. El caso cobró relevancia por el cambio de rieles que el chapmismo dio para la elección de la alcaldía dejando colgado de la brocha a Vargas Landeros para apoyar al candidato del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez. No se tiene registro de que los funcionarios de la comuna leales al alcalde con licencia y candidato de Morena a la diputación federal pluri, Billy Chapman, promueven el voto cruzado en las diputaciones locales. Nadie cree que los funcionarios de la comuna se muevan sin la instrucción de Chapman ni que el promotor deportivo sea ajeno a esa operación. Lo cierto es que esto es el tema de moda en la campaña.

Realineación. En medio de todo esto, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio “Nacho” Mier, estuvo ayer en la ciudad para apretar las tuercas a Chapman y apoyar a Vargas Landeros. Y la intervención de Mier, padrino del alcalde con licencia, tuvo su efecto. Muy orondo, Billy Chapman estuvo en el evento en conocido salón junto con Vargas Landeros. En el medio, Mier. Y hasta tomó la palabra, lo que en él está muy devaluada. Se supone que rectificó, pero a estas alturas de él se puede esperar todo. Entrando la semana se va a saber si hay o no contraorden en el Ayuntamiento. Por lo pronto, Mier acusó que la empresa Iberdrola está financiando al PT en Ahome para la compra de votos. Algunos piensan que hasta soltaron esta versión para que Chapman dañe la campaña. ¡Abrase visto! Hay de todo.

Sin sentido. Por eso muchos no pueden creer lo que está pasando con Mingo Vázquez cuando tenía todas las condiciones para ganar el 6 de junio así como iba. Y es que aparte del ruido que le está causando lo del chapmismo hay uno paralelo: su alianza con el líder del grupo Aquí No, Ulises Pinzón. Lo mínimo que esto está generando son dudas y confusión. Y es que nadie entiende qué gana porque hasta los propios integrantes del grupo definieron que Pinzón se va solo con el líder sindical electricista. Y algunos líderes de los sectores productivos alzaron la ceja por esa alianza con alguien que se opone a la planta de fertilizantes de Topo, donde eso también está teniendo su saldo. No son pocos los que aseguran que Mingo Vázquez no está midiendo los alcances de sus alianzas. Ya se sabrá el 6 de junio para saber si le funcionaron o no.

El desagravio. El sector cenecista-priista realizó ayer un acto de desagravio con el candidato a la alcaldía, Marco Antonio Osuna Moreno. Es la respuesta a la acción de un grupo de comisariados ejidales de irse con Vargas Landeros. De hecho, a estos les fue como en feria al grado de que Osuna Moreno los acusó de “cobardes y borregos” que ante el primer chiflido claudicaron su lealtad cenecista. El candidato priista hilvanó el mensaje para golpear a Morena y el Partido del Trabajo, no entendía que se fueran al partido que ha golpeado el sector como nunca. Sigue la tónica que han diseñado en el PRI para bajar a Vargas Landeros y a Mingo Vázquez.