Ignoran mercados destape de Meade, zozobra por TLCAN y elecciones, y BANXICO, el relevo e inflación

COMO ANTAÑO Y tal cual había trascendido, ayer se consumó el destape de José Antonio Meade como candidato del PRI a la Presidencia.

Si bien las formas del partido en el poder fueron parecidas, incluso por el explícito aval del presidente Enrique Peña Nieto, de fondo hay una gran diferencia frente al pasado, pues el elegido no es el tácito ganador como ocurría en el pasado, dado el momento democrático que se vive.

De hecho en la mayoría de las encuestas el ex de Hacienda tendrá que remar contra corriente dada la supremacía que tiene Andrés Manuel López Obrador, mandamás de Morena, tras 18 años en campaña.

Pero más allá de la profusa atención de la opinión al denominado “destape”, el suceso no motivó ninguna reacción en los mercados. Ayer la BMV de José-Oriol Bosch concatenó de hecho su tercera jornada a la baja, ahora con una pérdida de 1.39%.

En cuanto al peso, tuvo una jornada estable no obstante la presión que ha tenido el dólar por la incertidumbre que ha generado la reforma fiscal y una propuesta por aparte a la de Donald Trump que trae el Senado.

La apatía bursátil se entiende porque en cierta medida el destape de Meade era esperado, además de que este sentimiento ha prevalecido en la bolsa con volúmenes que incluso han disminuido.

Y es que quizá para los grandes capitales México no aparece hoy en día como la opción más segura, máxime lo impredecible del proceso de sucesión y no se diga la incertidumbre con el TLCAN.

Ayer mismo José Antonio González Anaya fue designado para ocupar la SHCP y Carlos Treviño, quien era su director corporativo de administración en PEMEX asumió el timón de la petrolera.

En el rompecabezas falta el nombramiento del sustituto de Agustín Carstens, quien el jueves concluirá su periodo como gobernador de BANXICO.

En el contexto de los movimientos se da por un hecho que el relevo será Alejandro Díaz de León, funcionario cercano al presidente Peña. Fue director de BANCOMEXT y tiene buena imagen con el sector financiero.

Le platicaba que en su caso no se requerirá el aval del Senado porque es miembro de la junta de gobierno.

Todavía no hay fecha fatal para la designación de nuevo gobernador de BANXICO, y en todo caso la ley del banco contempla la opción de un interino que sería el subgobernador con mayor antigüedad, en este caso Roberto del Cueto Legaspi.

Quien llegue a BANXICO tiene cantada como responsabilidad nodal el atajar la inflación que contra los pronósticos se mantiene firme.

El dato de la primera quincena de noviembre del INPC con 0.92% de aumento, superó las expectativas. La inflación anual se ubicó en 6.59% vs el 6.44% de octubre.

Carstens ya confesó que ese nivel inflacionario no es satisfactorio y de hecho se despide quizá con esa espina clavada.

El 14 de diciembre se reunirá la junta y los expertos dan por hecho que las tasas -hoy en 7%-, podrían volver a subir al menos un cuarto de punto.

Así que la encomienda del nuevo gobernador de BANXICO estará en detener la espiral inflacionaria, otra variable que no contribuye a la certidumbre que requieren los mercados, más allá de los destapes políticos y lo que viene.

+++

UNO DE LOS reclamos más airados de la IP es el de la inseguridad, flagelo desbordado y que ya no sólo se circunscribe a los grandes grupos criminales. Para la industria y el transporte, mover mercancía se ha vuelto un dolor de cabeza. De ahí los esfuerzos de CANACAR que preside Rogelio Montemayor y que lleva Refugio Muñoz para llevar a la ley el que se tipifique como delito del fuero federal el robo en las vías de comunicación. El expediente sigue vivo más allá de los tiempos. La intención es que se apruebe en este periodo de sesiones vía la Comisión de Comunicaciones de los Diputados a cargo de Andrés Aguirre, y la de Justicia de Álvaro Ibarra. En el esfuerzo participa también CANAPAT de Jaime Delgado. Habrá que ver.

+++

RESULTA QUE la senadora priísta Cristina Díaz presentó una iniciativa para incrementar el número de horas de vuelo de 90 a 100 mensuales para los pilotos, como sucede en otras latitudes, y abrir las plazas de ese gremio a naturalizados y extranjeros para volar aviones con matrícula mexicana. Se imaginará que en ASPA que lleva Mario González Aguilera hay preocupación. El domingo incluso hubo una manifestación en el AICM y las acciones podrían aumentar con demoras y cancelaciones en esta temporada de fin de año. La verdad es que los criterios que se empujan son realidad en otras partes del mundo, por ejemplo en EU y Canadá. Como quiera habrá ruido.

+++

HOY EN JALISCO la American Chambers of Commerce que comanda Mónica Flores va a suscribir un memorándum de entendimiento con la US Chambers of Commerce que lidera Tom Donohue para definir acciones específicas que impulsen en nuestro país mejores prácticas a favor de la salud en las empresas. El tema no es menor. Las deficiencias en la materia, sobre todo en adultos, tendrán un costo a nivel mundial de 7.4% del PIB para 2030, y en el caso de México del 5.4% del PIB. De ahí el proyecto Global Health Initiative on Health the Economy, que es el marco bajo el que se suscribirá el esfuerzo con la presencia de Roberta Jacobson, embajadora de EU, y el gobernador Aristóteles Sandoval.