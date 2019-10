Imdem: entre la inesperada comida y el rumor del cese

Quién sabe bajo qué razones, pero ayer el Imdem ‘alvarista’ sostuvo lo que ha sido el primer encuentro formal con reporteros de la fuente mediante una comida inesperada, surgida de la nada, pero a la que acudió la mayoría de medios afines concesionados por el organismo.

Apenas el viernes pasado, el órgano rector del deporte en Mazatlán citó a través de su grupo oficial de WhatsApp al ágape, el primero que ‘en corto’ organiza el MC (Humberto Álvarez) con colegas desde que asumió el mando el uno de noviembre de 2018.

En este marco de ‘convivencia y acercamiento’ -como el mismo Imdem calificó el súbito cónclave sushicero de la tarde-, surgió desde temprano un rumor que desataría los demonios en las entrañas del mismo Instituto, pero sin que hasta el momento nadie se haya atrevido a confirmarlo oficialmente: el supuesto despido del director ‘Beto’ Álvarez.

Desde el mismo palacio municipal, el cuchicheo rondó el fantasma del cese, quién sabe por qué y con qué motivaciones. Hasta el nombre del posible sustituto se filtró entre los malpensados que aventaron el buscapiés.

Del otro lado, en el selecto e inesperado festín, Álvarez presidió la reunión, alegre, suelto, desenfadado. Bromista, incluso.

Dicen los que saben, y acudieron, que el titular del deporte porteño se mostró también sonriente, apapachador, no sé si para despistar al enemigo de una supuesta tormenta, cuyo pronóstico se cierne amenazadoramente, imperturbable, implacable. ¿Será el principio del fin?

En lo personal, no creemos que Álvarez vaya a ser despedido, no tanto porque esté haciendo un impecable papel al frente de la administración deportiva, sino por sus fuertes lazos con el alcalde que, justamente por ello, lo llevaron a ganar la designación a otros suspirantes con mayores méritos que él hace poco menos de un año.

Pero conociendo el proceder del actual edil -quien en su aventura presidencial ha corrido hasta a un compadre y allegados políticamente a él-, nada ni nadie debería ser descartado en esta ambivalente Ayuntamiento morenista.

Hay quienes ven la ausencia del MC en el Lunes Cívico -contra su costumbre- una razón que abonó más a la rumorología, sobre todo porque gran parte de la mañana se la pasó en cabildo. ¿Algún temporal se presagia dentro del Imdem? Pronto se sabrá.

Noticortas.

Sobria, sin parafernalia ni sustancia, se realizó el pasado sábado la ceremonia de inauguración de la Mex-Pac, a la que, por cierto, no asistió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres (¿habrá tenido miedo al aplausómetro o rechazo popular?) y sí su director de Deportes, Humberto Álvarez. A propósito de la poca solemnidad y seriedad, la organización no tomó en cuenta a ‘Beto’ Álvarez como único representante del Ayuntamiento. ¿O habrá ido como co-narrador oficial de Venados y no como funcionario público a la apertura? Es pregunta...

Paso a pasito marcha el desarrollo de la Liga de Medios de Futbol 7 que organiza el Colegio de Periodistas Deportivos de Sinaloa y subsidia el Imdem ‘alvarista’. Por cierto, no son pocos los delegados de equipos inscritos que añoran el pasado y piden que los defenestrados Manuel Mancilla y Christian Bernal -otrora encargados de la Liga- vuelvan al redil organizativo. ¿Será?