Imelda defiende el ‘decretazo’ de AMLO

La senadora sinaloense Imelda Castro subió a la tribuna a enfrentar a los panistas y priistas, en defensa del denominado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que considera de prioritarias las grandes obras del tren Maya y la refinería de Dos Bocas, para evitar que las frenen con un cúmulo de amparos.

Califica de estrategia política la intención de la oposición de que el Senado interponga una controversia constitucional cuando no hay justificación jurídica porque no invade funciones del legislativo. Ustedes son 53, pero no son mayoría ni son el Senado y con el 33 por ciento de los senadores pueden interponer la controversia por su cuenta, les dijo.

Defiende también a la presidenta de la directiva, Olga Sánchez Cordero, de los insultos de los panistas y les recuerda que las grandes obras del Gobierno son legítimas, se hacen con presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y es falso que se pretendan esconder los gastos.

Popurrí. “Soy civilista y no estoy de acuerdo que los jefes policiacos sean mandos militares, sino profesionistas civiles”, dice el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Loza Ochoa. Describe que la formación y el entrenamiento militar es para enfrentar a enemigos y aniquilarlos, en cambio los civiles ven a personas igual que ellos, con sus derechos humanos vigentes y por lo tanto su comportamiento es diferente.

Loza estuvo ayer aquí al evento de la conmemoración del 63 aniversario de los derechos humanos organizado por la organización Camilo Justicia para todos que dirige Sara Galaviz y aprovechó la oportunidad para hacer un balance de los avances en la materia, y dijo que ya no es tiempo de que el Gobierno siga reconociendo que existen los derechos de los civiles, pero que no los cumpla con el pretexto de que no hay recursos ni preparación suficientes.

OBRAS. Poco a poco el alcalde Gerardo Vargas ha venido resolviendo problemas: primero pactó con César Guevara, de OP Ecología, para desactivar el conflicto que mantenía a la ciudad inundada de basura; de la misma manera, ayer por la mañana abrió a la circulación del tramo del bulevar Río Fuerte, comprendido entre Madero y Serdán, que tenía meses cerrado por el socavón que provocaron las inundaciones de la pasada temporada de lluvias.

Lo que aún no se resuelven a fondo es el problema de la baja presión del agua potable, hay colonias donde sale a cuentagotas y a determinadas horas del día.

AZULES. Triunfalista la candidata a dirigir al PAN en Sinaloa, la exdiputada Roxana Rubio estuvo ayer aquí y declaró a los periodistas locales y asegura que ganará la elección que se efectuará el 19 de diciembre, “aún con el árbitro en contra”, esto es la comisión estatal de elecciones a la cual acuda que actúa de manera parcial.

Vaticina que en Ahome donde hay mayor militancia de los 6 mil 500 militantes con que cuenta el partido, ganará dos a uno y hasta 3 a uno. Cree que la actual dirigencia ha gastado mucho dinero, pero ella no emprenderá una cacería porque considera que las cuentas deben estar bien, aunque ella será más austera.

“No hay invasión de competencia en el decreto”, Senadora Imelda Castro