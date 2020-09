Imelda defiende la Cuarta T

La senadora morenista Imelda Castro hace un balance sobre las condiciones económicas en la que se encuentra el país, después del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en vísperas de la aprobación del presupuesto federal del 2021 que contempla recortes en las partidas de dinero de los estados y de los municipios.

“El 2020 fue un año atípico, por las crisis: económica y de salud provocadas por la pandemia del coronavirus que afecta a los mexicanos y a la población de todo el mundo. Explica que las actividades minera, de la construcción, telecomunicaciones, eléctrica y la agricultura evitaron un desplome mayor del PIB.

Defiende la estrategia económica del gobierno federal de dar apoyos a los grupos más vulnerables, esto es a los adultos mayores, a los estudiantes, discapacitados e indígenas, así como los grandes proyectos del aeropuerto de Santa Lucia, refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que están impulsando la recuperación económica.

La desocupación aumentó 3.4 por ciento, pero el peso se está revaluando frente al dólar: ayer se cotizaba a 21.2 pesos, y se tienen las mayores reservas de la historia, que ascienden a 189.6 mil millones de dólares. En otra cara de la moneda vaticina una pronta recuperación. Ojalá sus vaticinios resulten acertados.



Popurrí. Ahora sí el Gobierno del Estado “atoró” a los trigueros del Valle del Carrizo: mandó a las fuerzas policiacas a desalojarlos del bloqueo que mantenían en la caseta de peaje de Nuevo San Miguel en demanda que se aceleren los trámites para el pago de las cosechas que les debe Multigranos desde hace casi un año y medio.

Los campesinos se retiraron pero fueron y se plantaron más al norte, en los límites con Sonora, donde bloquearon la caseta fitosanitaria y empezaron a evitar las revisiones de los vehículos de transporte de carga y viajeros que ingresan a Sinaloa, lo cual puede resultar contraproducente porque podrían ingresar productos infectados que afectarían a la agricultura y a la ganadería sinaloense.

No cabe duda que urge atender en serio y solucionar los problemas de los productores, pero también evitar la generalización de los bloqueos carreteros.



CONFLICTO. Sigue latente aún el conflicto de los pescadores de bahías, porque ya se está acercando la fecha del 14 de septiembre que pusieron de plazo para el levantamiento de la veda y todavía no hay una repuesta oficial. Aunque trasciende que en el sector pesquero optaron con desechar los bloqueos de la carretera Los Mochis-Topo y recurrir a una estrategia menos ruidosa, que es la de salir a pescar a la brava y medir fuerzas o retar a la vigilancia de Conapesca y de la Marina que de antemano se sabe que será insuficiente para contenerlos.



FIESTAS PATRIAS. Por primera vez en décadas se verán opacados los mexicanísimos festejos patrios del Grito de Independencia y el tradicional desfile del 16 de septiembre. En la Ciudad de México será prácticamente virtual y en muchos municipios y estados de plano se suspenderán estos eventos para no exponer a la gente a contagios de covid.