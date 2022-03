Imelda preside Comisión de Seguridad

audima

La senadora sinaloense Imelda Castro asumió la presidencia de la recién creada Comisión bicamaral de Seguridad Nacional que se encargará del control y la evaluación de las acciones de seguridad en el país para fortalecer las actividades que lleva a cabo el Estado mexicano.

También integran esta comisión la senadora priista Beatriz Paredes, Arturo Bours de Morena, García Cabeza de Vaca del PAN y los diputados federales Irineo Mares, Ismael Hernández y Fernando Torres, quienes ya trabajan en el análisis de modelos internacionales y la Ley de Seguridad Nacional.

Por lo que se ve hay mucha tela de donde cortar en esta materia, con las oleadas de inseguridad y los enfrentamientos que provocan los cárteles del narcotráfico y la delincuencia común en varios estados y regiones del territorio nacional.

Popurrí. En cuanto se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador había autorizado incluir a Sinaloa en el programa de legalización de carros “chocolate”, empezaron a surgir “gestores” o mejor dicho “coyotes” por todos lados, encabezados principalmente por las empresas de empadronamiento de vehículos que les venden solo un papel y “aire” a sus clientes, y quienes por supuesto podrían disparar hasta las nubes los precios de la regularización.

Inicialmente el costo de la legalización sería de 2 mil pesos, pero los quieren subir hasta más de 7 mil y en un intento de parar las especulaciones el gobernador Rubén Rocha anunció que el Gobierno del Estado es el único facultado para legalizarlos. Así que no se dejen encandilar con el “canto de las sirenas”.

HUELGA. Lo dicho, los líderes sindicales tensaron las relaciones con las autoridades estatales al cumplir ayer su amenaza de paralización de actividades de más de 26 mil maestros federales pertenecientes a la Sección 27 del SNTE que comanda Genaro Torrecillas y a los cuales se les unieron algunos maestros estatales que dejaron sin clases a poco más de 400 mil estudiantes.

La secretaria de Educación, Graciela Domínguez, declara que no hay ninguna razón legal para el paro, que los dirigentes acusan violaciones al contrato, pero no dan los nombres de los trabajadores que supuestamente resultan afectados y trasciende que la cuestión de fondo es que ahora son las autoridades educativas y no el sindicato las que están recibiendo las solicitudes de plazas, tal y como lo marca la ley. En pocas palabras, el pleito podría tener más trasfondo político que laboral.

PRIISTAS. Tranquilo y confiado en que pueden tener éxito sus aspiraciones a dirigir el PRI en Sinaloa, se paseó en Los Mochis a mediados de semana el exalcalde de Ahome Álvaro Ruelas, que comparte su residencia entre Culiacán y esta ciudad, donde está dedicado de lleno a atender su empresa la cual pronto abrirá una sucursal en la capital del estado.

QUIRINO. Cinthia Valenzuela, la dirigente estatal del PRI, y Ricardo Madrid, líder de la bancada priista, siguen apoyando al exgobernador Quirino Ordaz para que sea aprobado como embajador de México en España.