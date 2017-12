Imposible fraude en Cooperstown

Guadalajara, Jalisco (VIP-WIRE).- “¿Todos los miembros de Twitter tienen el pajarito del mismo tamaño?”… La Pimpi.--o-o-o-o-Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy y mañana son Días del Correo.Mario Zazueta, de Culiacán, pregunta…: “¿Cómo saben los 500 y más electores para el Hall de la Fama de Cooperstown que no les hacen fraude y ponen de ganadores a los que les dé la gana a los escrutadores?”.Amigo Mayo…: El orgullo de pertenecer a la Major League Baseball Writers Association of América es tan grande, que ni se piensa en eso. He trabajado en varios escrutinios, por lo que puedo garantizarte que son absolutamente correctos, que los controles son inviolables y que el espíritu es el más honrado posible.Adalberto Giraldo, de Caracas, pregunta…: “¿Por qué usted odia las estadísticas en el beisbol?”.Amigo Beto…: Jamás he dicho eso. Todo lo contrario, respeto las estadísticas y las considero muy útiles. Lo que afirmo es lo lógico, no son suficientes para calificar a peloteros ni a mánagers. Si lo fueran no se necesitarían votaciones para los premios. Las estadísticas son como los hilos dentales que usan las bañistas, dejan ver mucho, pero ocultan lo esencial.Ubaldo Rivadaneira, de Los Ángeles, pregunta…: “¿Quién fue Witty Quintana?”Patricio (Witty) Quintana, cubano de Oriente, infielder del Almendares, jugó en Cuba, México y Venezuela, donde se estableció trabajando en pro del beisbol oriental. Se le recuerda con cariño y gratitud.Héctor M. Murrieta T., de Hermosillo, es muy amable al advertir…: “En su columna del lunes, menciona que para el Campeonato Mundial de Beisbol Femenil, a celebrarse en Viera, Florida, quienes obtengan el tercer lugar recibirán medalla de cobre, ¿qué no es bronce el metal para los terceros lugares?”.Amigo Jeity…: Mi desconocimiento del olimpismo. Gracias.Lucía Prado, de Nueva York, pregunta…: “Si hay tres en bases con menos de dos outs, elevan fly al outfied, que es capturado, pero el outfielder de la jugada se vuelve loco, sale corriendo y se va del estadio con la pelota, ¿qué sentencian?”.Amiga Lucy…: Out el bateador, seguramente los tres corredores harán pisicorres hasta home, carreras válidas, y se llama a emergencias psiquiátricas para que busquen al outfielder y la pelota.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.