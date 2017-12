Una de las luchas más prolongadas y agotadoras presentes en el ser humano es la que se lleva a cabo en su interior entre lo que se desea, lo que se debe hacer y lo que se anhela. Cuando no se toma en serio ese conflicto se corren riesgos porque no se valora como algo necesario de definir en su momento. Tenemos tres áreas por cubrir en nuestro desarrollo y dependiendo de cómo las atendamos serán los resultados.El área física, la mental y la inmaterial. La primera se alimenta de instintos, la segunda se nutre con deseos y en la tercera están los anhelos. Equilibrar ese trío es una tarea vitalicia. Hacer que caminen ordenada y correctamente es un reto porque en ocasiones una prevalece sobre las otras dos y los desajustes provocan serias complicaciones en la ruta existencial.Lo ideal es que todo en su momento sea cubierto por el área correspondiente, pero eso es casi imposible de lograr, ya que las circunstancias individuales siempre sorprenden y los imprevistos nunca piden permiso para poner a prueba su funcionamiento.Por eso la educación es imprescindible, por ello apostar a la mejora permanente en el cultivo del conocimiento es básico, porque mientras más herramientas formativas posea un individuo mayores posibilidades tendrá de conseguir sus aspiraciones y menor peligro correrá de ser arrollado por la cotidianidad. Comprender que mis deseos, instintos y anhelos son propiedad y responsabilidad personal cuesta trabajo, no hacerlo es más costoso.