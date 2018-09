Imprudencia

Dos socorristas de Cruz Roja Mexicana resultaron heridos al ser impactado por un vehículo cuando trasladaban en la ambulancia a dos personas que habían salido lesionadas en otro accidente. El chofer del vehículo particular que chocó contra la ambulancia sufrió golpes que requirieron atención médica.La ambulancia tras el impacto se volcó y la escena dramática es cuando sacaban a los heridos de la ambulancia. Todo esto ocurrió porque el chofer del auto particular no cedió el paso a la ambulancia, lo que constantemente pasa con otros conductores que no respetan a los socorristas que van en auxilio de accidentados.El accidente fue impresionante y sucedió en el norte del estado, más precisamente en Los Mochis, pero igual puede suceder en cualesquier lugar de la entidad o del país, son los riesgos que corren los miembros de la benemérita institución cuando salen con la urgencia que amerita el llamado de auxilio a prestarle ayuda a quien lo necesita.Con esto queda más que claro que es necesario practicar la cultura de respeto hacia las corporaciones de seguridad y de emergencia.