Impugnaciones de Marco Antonio Osuna y Mingo Vázquez no le quitan el sueño a Vargas Landeros

No se resigna. Siempre no se dio por vencido el excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome Domingo Mingo Vázquez. Ayer hizo conferencia de prensa para dar a conocer lo que ya se sabía: que había impugnado la elección para alcalde como tercero interesado en el recurso interpuesto por el priista Marco Antonio Osuna Moreno. El argumento es el contexto en que se llevaron a cabo los comicios, lo que muy pocos consideran que se los vayan a hacer efectivo los magistrados electorales. Contra los que algunos creían, el promotor deportivo no se resigna a la derrota que tuvo el pasado 6 de junio. No hay duda que tiene derecho a inconformarse, pero está perdiendo de vista el efecto que va a tener en el futuro las decisiones que está tomando tras el resultado de las elecciones. Propios y extraños ya sacaron en claro los motivos por los que perdió y quiénes fueron de su equipo los responsables.

Seguro. Se habla que las impugnaciones que los excandidatos a la alcaldía Marco Antonio Osuna y Domingo Mingo Vázquez interpusieron no le espantan el sueño al alcalde electo morenista-pasista Gerardo Vargas Landeros. Y es que tiene claro, con las actas de las votaciones en las casillas, que no hay elementos para ni tan siquiera suponer que se va a anular la elección en la que la mayoría de los ahomenses que acudió a sufragar le dieron su confianza para gobernar el próximo trienio. Por eso está seguro de que los magistrados electorales le van a dar para atrás a esa impugnación. Por lo pronto, Vargas Landeros se prepara para “la visita del triunfo” a las colonias y fraccionamientos de la ciudad y comunidades de la zona rural con el fin de agradecer el apoyo que le dieron e ir armando las principales acciones de gobierno.

El cuento chino. Dicen que como fue un fracaso en su gestión, el alcalde de Ahome, Billy Chapman, se empezó a poner el guarache antes de espinarse. Con las señales encima del reclamo de los sectores de la sociedad ahomense por su pésimo gobierno a unos meses del fin del trienio, Chapman pretende distraer la atención en denunciar a los funcionarios de los tribunales de justicia de corruptos, ya que no actúan contra los gobiernos municipales anteriores pese a las denuncias que interpusieron. Da la cifra de 100 denuncias, pero en esto muchos ahomenses ya no le creen. Ejemplos sobran de que falsea a propósito información para dar el golpe mediático. En realidad, se habla que alguno de esos tribunales a los que se refiere de corruptos lo han favorecido a él. Dicen que su nueva perorata es para curarse en salud.

Revisión. Por cierto, no son pocos los ahomenses que están a la expectativa de lo que va a hacer el gobierno de Vargas Landeros sobre el tema del combate a la corrupción de la administración del alcalde Chapman. Hay casos que salieron a relucir, pero quedó la impresión que los taparon. Vargas Landeros ya fijó su postura que él no le va a mover, pero los nuevos funcionarios van a tener que cumplir con su obligación de revisar cómo recibieron y denunciar si hay irregularidades porque de lo contrario tendrían responsabilidad por omisión. Así es que se habla que va a salir pus en cuanto los actuales se vayan. Para fines de año o principios del próximo ya se sabrá.

Inversiones. Muchos consideran que con la nueva administración estatal y municipal el proyecto de la planta de fertilizantes en Topolobampo se va a destrabar. Y es que todos, los que ganaron y los que perdieron, estaban a favor de su operación. El gobernador electo Rubén Rocha se pronunció por la consulta, lo que podría hacer que se realice. La va a agarrar más fácil porque un juez de distrito ordenó que se realizara. Rocha Moya está por las inversiones en Sinaloa, y ahí tiene una millonaria.

