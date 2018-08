Impunidad y cinismo

El cinismo de Elba Esther Gordillo es sorprendente, la impunidad en México también. No solo es el caso de la maestra, quien terminó siendo absuelta de los cargos que le imputó la PGR, sino el escandaloso caso de Javier Duarte, donde también la PGR reclasificó las imputaciones, eliminando el de delincuencia organizada que originalmente imputó al exgobernador de Veracruz, supuestamente por no contar con elementos suficientes para acreditarlo, abriendo la puerta para su futura liberación.La corrupción en México no se castiga, al revés, parece que la premian, pese a las reformas constitucionales y la implementación de un sistema nacional anticorrupción, han quedado en la impunidad la mayoría de los casos de exgobernadores y funcionarios de alto nivel acusados de haberse apropiado de dineros del erario y usar ilegalmente los recursos públicos.El nuevo sistema de justicia penal, que pondera más los derechos humanos de los acusados por encima de la protección y derechos de las víctimas, no solo ha servido a integrantes del crimen y delincuencia organizada para salir absueltos, también a exgobernadores y políticos acusados de enriquecimiento ilícito y corrupción. En vez de avanzar, retrocedemos. ¿O no?El caso de la maestra y su liberación es vergonzante, no para ella, para el gobierno. Ella se victimizó, se presenta como inocente e injustamente encarcelada, cuando es sabido del enriquecimiento ilícito que practicó y de la corrupción sindical que Elba Esther reprodujo. Festinó a su vez que la reforma educativa “se derrumbó”, lo que no dijo la maestra es que en el periodo de su dominio sindical las y los profesores igual fueron afectados en sus derechos laborales por sus prácticas de control corporativo, enriquecimiento ilícito y corrupción sindical.Grave sería que Elba Esther Gordillo volviera a tener el control del SNTE, y que no hubiera freno a sus intenciones de reeditar el dominio y corrupción sindical que durante tres décadas practicó la maestra en el gremio magisterial.Lo delicado también es que desde ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté siendo salpicado por estos temas, y que se le relacione con la reactivación política de la maestra, porque en la política no hay coincidencias, y menos si en algunos de los equipos de campaña de AMLO figuraron connotados elbistas, como son algunos exlíderes magisteriales y el yerno y nieto de Elba Esther.Cierto es que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que la liberó, también fue el que fundó mal las acusaciones y, por lo tanto, es el responsable de su liberación al no poder sostener los cargos que le adjudicó, pero también es real que el nuevo “aire político” que la maestra agarra, tiene que ver con las alianzas políticas que ella impulso, al insertar elementos importantes de su círculo cercano en la campaña de AMLO. ¿O no?El asalto a feligreses al salir de la iglesia del Padre Cuco, como se le conoce a la parroquia de las Quintas en Culiacán, es muestra de la impunidad y de la libertad con la que actúan los delincuentes en el estado y el país. Los robos se han multiplicado, los despojos de vehículos también; asaltos a comercios, a peatones, en transportes, en casas habitación, son el pan de cada día, y frente a ello preocupa ver a un estado desarmado de estrategias y sin recursos humanos y materiales suficientes. Las corporaciones policiales están decadentes, no hay tácticas de reacción, ni investigación y sanción. ¿O no?