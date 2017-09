Impunidad y precampañas en Sinaloa

Con mi solidaridad a la familia y reconocimiento a la trayectoria de Yudit del Rincón.

IMPUNIDAD. Cuatro meses se cumplen hoy del cruel asesinato de Javier Valdez Cárdenas. Cuatro meses en los que, sin rubor, ni vergüenza de las autoridades, lo que prevalece es la impunidad y el olvido. El gobernador se comprometió con el gremio y la familia de que su crimen no quedaría impune: lo dijo en una reunión con periodistas el 16 de mayo del presente año, también el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó lo mismo, que se investigaría el crimen y castigaría a los responsables. Los dos fiscales, el del estado, Juan José Ríos Estavillo, y el de la Feadle de PGR, por su parte, en reunión conjunta, tres días después del crimen, aseguraron que no darían carpetazo al caso y se castigaría el crimen. Qué poco respeto tienen a su palabra todos estos funcionarios, qué poco compromiso tienen con la libertad de expresión, qué falta de vergüenza y respeto para la vida de quien dedicó sus días, sus horas, sus minutos a engrandecer las letras, la justicia, la dignidad y la libertad en Sinaloa.



Peor que en Guanajuato, en Sinaloa, la vida no vale nada, o más bien, la vida de los periodistas y ciudadanos, así como su seguridad, les vale ma… a las autoridades. ¿O no?



PRECAMPAÑAS EN CURSO. Cualquiera que ve actuar a los alcaldes y diputados locales concluye que andan buscando la reelección, la mayoría de ellos. El tema es que en el PRI dependerá de que el gobernador los acepte y promueva. En la línea de ser propuestos para la reelección se ven muy encaminados los alcaldes Chuy Valdés y Álvaro Ruelas, por el PRI, no así Fernando Pucheta, de quien, se sabe, tiene diferendos con Quirino Ordaz. Seguramente Irma Tirado también cuenta con el aval de Quirino para la reelección legislativa, aunque hay quienes dicen que podría promoverla a un puesto legislativo federal. Se sabe que Gloria Imelda Félix ha tejido una alianza muy sólida con César Camacho, el coordinador de los diputados federales del PRI, y que con ese soporte pretende saltar a la senaduría, adelantándose a Rosa Elena Millán, que también busca el cargo de senadora. En el caso de los varones que buscan la senaduría por el PRI, el primer obstáculo que tienen que enfrentar los aspirantes es que no asignen esa posición a otros aliados, como puede ser el dirigente del PAS, Héctor Cuen, que lo mismo se promueve ante Movimiento Ciudadano, el PRI, Morena o por la Alianza PAN-PRD, sin que logre consolidar ninguna propuesta. Incluso, priistas encumbrados y cercanos al gobierno de Quirino afirman que no ven posible que le cedan la candidatura a la senaduría por el PRI a Cuen porque lo colocarían en la antesala como candidato a gobernador, y que esa decisión trasciende a QOC. En el caso de Morena y el PAN, se sabe que el escándalo de Lucero Sánchez sigue generando ruido, por lo cual no le dan luz verde a una alianza con el PAS, después de haber sido desacreditados los panistas, al haber permitido su postulación en una alianza PAS-PAN-PRD. Ya veremos.



SOLIDARIDAD. Se necesita mucho más apoyo que los víveres para los afectados por el sismo. Chiapas y Oaxaca son de los estados más pobres, y miles de habitantes perdieron todo. Tenían muy poco, y hoy quedaron sin nada, sin hogar, sin fuentes de trabajo, sin escuelas y sin iglesias. Apoyemos ya.