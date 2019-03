Incapacidad, negligencia y la turba desesperada provocaron caos en el estadio

La cadena de nepotismo. Lo sucedido en el evento de la banda El Recodo es un aviso. Ya es conocido que hubo destrozos. Que cientos de gentes tiraron rejas y penetraron al estadio, donde se realizaba el festejo de la banda fundada por don Cruz Lizárraga. Hay muchos factores que se sumaron y provocaron que el primer evento de carnaval fallara. Y en esto tuvieron que ver funcionarios que vienen de una cadena de nepotismo. Que por su parentesco con funcionarios y legisladores de Morena ocupan un cargo, aún sin contar con la experiencia adecuada. El evento fue organizado por la banda El Recodo y Los Recoditos. El representante para la organización de eventos de Recoditos es el hijo del alcalde Luis Guillermo Benítez, de nombre Essio Barusch Benítez. Él fue quien gestionó los permisos del evento. La oficial mayor, Verónica Bátiz, es quien expidió los permisos. Ella es esposa del dirigente estatal de Morena y actual titular de Conapesca, Raúl Elenes. Protección Civil intervino en la logística para salvaguardar la seguridad en el evento. Su titular es Eloy Ruiz, hijo del diputado federal de Morena, Maximiliano Ruiz. Mazatlán cuenta con un secretario de Seguridad inexperto como es Ricardo Olivo. En los videos se confirma la presencia de “cadetes” de la escuela de preparación creada aquí por Olivo. Sin preparación concluida y adiestramiento de contención de masas. Un video da cuenta de un “cadete” que tira tierra contra las personas que derribaron las rejas y penetraron al recinto en estampida. Se estimó que afuera del estadio se encontraban alrededor de 4 mil personas que intentaban entrar. La pregunta es: Si las autoridades no pudieron contener a 4 mil o poco menos personas. ¿Podrán hacerlo en el desfile del domingo, donde se espera tener a 500 mil? ¿Estarán conscientes los actuales funcionarios municipales los riesgos reales en Olas Altas y plazuela Machado?

La respuesta sesuda de “El Químico”. Es de asombro la respuesta que dio el presidente municipal Luis Guillermo Benítez en torno a los disturbios que se registraron en la celebración de los 80 años de banda El Recodo. Dijo que “son cosas orquestadas por grupos que no quieren reconocer que ya inició la Cuarta Transformación”. ¡Quéééé! O le informan mal al alcalde. O simplemente ya raya en la ignorancia en su afán de no aceptar que ahí se presentó un problema que por fortuna no arrojó víctimas. Es aquí cuando se confirma que no basta tener buenas intenciones (concediendo sin conceder al “Químico”). Aquí se trata de tener oficio político. Que carece él. De ser inteligente y saber contar con un equipo preparado e inteligente. Y sobre todo no perder de vista la realidad. El carnaval apenas arrancó. Y no hay excusas. Si sale bien (cuestión que todos esperamos que así sea). Perfecto. Que bueno. Pero si algo sale mal. Lo menos es que el alcalde lo reconozca y no ande endilgando sus deficiencias e incapacidades a otros. Las campañas ya pasaron. Es hora de dar resultados. Menos palabras y más hechos.

Lástima. Resulta penoso que después de haber invertido tanto la familia Lizárraga para la celebración de los 80 años de la banda El Recodo, la nota nacional se la llevó el desorden que provocó que las rejas del estadio fueran derribadas por la turba. Los artistas que los acompañaron, todos buenos en sus géneros. Esa debió de haber sido la nota.