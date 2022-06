Incapacidad o negligencia en caso Luis Enrique

Camino a la impunidad. Por tercera ocasión, el Gobierno Federal siembra dudas en torno al esclarecimiento del asesinato de Luis Enrique Ramírez. Ahora fue el mismísimo presidente López Obrador que dijo en su “mañanera” de ayer que ya había dos personas detenidas por el asesinato de Luis Enrique. Y es total y rotundamente una vil mentira. Nuevamente el Gobierno del Estado, ahora el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo que salir para aclarar que no hay detenidos. Por incapacidad o urgencia por dar a conocer resultados de este y otros asesinatos de periodistas en el país, el gobierno de López Obrador ha cometido error tras error y lo que impera es la impunidad. Ahí está el caso de Veracruz en el asesinato de las dos compañeras periodistas. El Gobierno Federal dio a conocer la detención de un supuesto responsable y resultó que era un homónimo. Tanto han estado diciendo que ya tienen identificados a los presuntos culpables del asesinato de Luis Enrique, que apenas un retrasado mental se queda y no huye. Ya lo adelantó ayer mismo Rocha Moya que seguramente esos dos, contra los cuales hay ordenes de aprehensión, ya se fueron de Sinaloa. Ahí, pero eso sí, Gobierno federal y Estatal aseguraron que la muerte de Luis Enrique no es motivo de su labor periodística. Están mostrando una total incapacidad y siembran la desconfianza. Por eso nadie les cree.

Jesús Estrada Ferreiro reapareció en Culiacán. Y apenas llegó convocó a una conferencia de prensa. ¿Qué pasó en esos cuatro días en Estados Unidos? Pues para haber regresado debió de haber pactado que no se le encarcelara y que le dieran la oportunidad de defenderse. ¿Con quién lo hizo? Claro está que con el gobernador Rubén Rocha Moya no. Pues tanto él como el Congreso del Estado y la Fiscal General ya tenían el “dedo en el gatillo” para ejecutarlo políticamente. Y a pesar de que no quiso abundar en detalles sobre con quien habló y que pactó, es muy probable que lo haya hecho con el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Y al observar a Estrada Ferreiro en su conferencia se le ve tranquilo, sí dolido, pero con otra actitud, lejos de la que asumió en la última semana. Cuidadoso en sus expresiones al máximo, Estrada Ferreiro no quiso entrar en detalles de su desafuero y tampoco de calificar para nada al gobernador ni a los diputados. Fue otro Estrada Ferreiro el visto ayer. Pero se le salió comentar que tiene miedo. Y en efecto debe de tenerlo cuando todo el peso del Gobierno de Rocha Moya lo puso contra la pared. El hoy exalcalde acudió a las instalaciones de la Fiscalía para conocer los delitos que se le imputan. Hasta ayer fue notificado oficialmente de su desafuero. Y hasta ayer se confirmó que Estrada Ferreiro ya había resuelto la demanda de las viudas de los policías municipales, materia principal que llevó a su desafuero.