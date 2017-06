Incertidumbre. Esta semana estarán con el Jesús en la boca los exfuncionarios municipales de Guasave pues aún se desconoce cómo viene el dictamen de las cuentas públicas y es de esperarse que haya más de una observación. Por principios de cuenta habría que recordar el caso del pago de salarios a líderes sindicales del Ayuntamiento que trató de corregirse desde principios de año pero que se llegó a un acuerdo político. Lo otro que es de observarse es el crecimiento de la deuda pública sin fuente de pago, irregularidad denunciada públicamente por los exregidores del PRI a finales del 2016. Por lo pronto lo que ya se sabe es que el expresidente municipal Armando Leyson Castro estaba de viaje pero ya está aquí, en Sinaloa, por aquello de que se le pueda llamar para hacer alguna aclaración.

Rebasado. Sobresaturado y en exceso así se encuentran las instalaciones del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde francamente ya no hay espacio para atender a cientos de personas que a diario acuden para solicitar servicios médicos. Ayer personal del nosocomio cuestionó que si para qué quieren construir una nueva unidad médica si lo que realmente falta es personal que atienda oportunamente a los derechohabientes. Y deben de tener razón puesto que de pura casualidad trascendió que en el IMSS de esta ciudad hay una lista de decenas de asegurados que desde el 2015 están a la espera de que se les ponga un marcapasos y simplemente no avanzan en el trámite. El asunto es que aunque la población derechohabiente se mantiene en los 140 mil, la mayoría son personas de edad avanzada que ahora sí requieren de atención médica y por eso las consultas con especialistas están tan saturadas que hay que esperar al 2018 para conseguir nuevas citas.

Ni para dónde hacerse. Los habitantes del ejido El Serrano ya casi cumplen un mes sin el servicio de agua, claro está que no pueden culpar a la Jumapag por la deficiencia, y es que los propios afectados reconocieron que desde hace años se independizaron de la paramunicipal, ahora el lío es que no se ponen de acuerdo entre pedir a la Junta que otra vez los adopte o comprar un equipo nuevo y seguir por su rumbo. Las opiniones están muy divididas pues basta con ver a los poblados vecinos como Las Brisas y El Zapata para que caigan los ánimos, pues allá no es novedad que estén hasta más de un mes sin el servicio. Faltará ver cuáles son las condiciones de la Junta porque también depende de que ellos tengan efectivo para invertir en el equipo y con eso de que en la paramunicipal ahorita están por la calle de la amargura, tal vez los dejan seguir solitos.

Por cierto a quien no le llueve le llovizna, pues si bien los serranos están sin agua, qué tal con el drenaje recién inaugurado que les llevó la alcaldesa, los habitantes ya no saben si reír o llorar por la incongruencia.

La intención. Reacciones acaloradas causó el hecho de que Silvia María Preciado colgara en redes sociales una imagen comparativa de la recuperación de una joven que antes solía estar en las calles, y es que mientras sus adeptos aplaudieron los resultados y la buena acción, muchos cuestionaron su ética, al criticar sobre qué opinión le merecían los ataques. Ella se defendió y dijo que la intención nunca fue obtener likes a costa de la joven, sino inspirar a la gente y ver que sí se pueden hacer cambios positivos. Tal vez la intención es buena, pero como dicen luego, el mundo está lleno de ellas.