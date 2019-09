A unos cuantos días del inicio del programa de siembras, hay incertidumbre en el campo sinaloense, en primer lugar, porque solo la zona norte tiene garantizada el agua suficiente para los dos ciclos agrícolas, y en segundo porque se ha retrasado la realización de la Junta del Consejo de Sader para definir las superficies de siembras para cada cultivo.

El dirigente campesino Gilberto Irazoqui explica que las lluvias beneficiaron a los productores porque propicia la preparación de tierras sin recurrir al riego, pero de la casualidad que no ha llovido en la sierra, solo en los valles y esto provoca que las presas del estado tengan poco almacenamiento de agua, pero aún hay la esperanza que les lleguen más aportaciones antes que concluya la temporada de huracanes.

En la cuestión de programación, en años anteriores las juntas de Sagarpa se efectuaban en los últimos días de agosto o en los primeros de septiembre, pero ahora con la Sader aún no se sabe cuándo se hará el reparto para los cultivos de maíz, frijol y trigo, aunque ya se sabe que el maíz es el único que garantiza la recuperación de la inversión, cuando menos, y hacia allá se va cerca del 95 por ciento de las siembras.

Hay preocupación porque además del ciclo que acaba de concluir hay maiceros que no lograron el precio base de los 4 mil 150 pesos por tonelada, y todavía no se han publicado en el Diario Oficial los apoyos que se darán, aunque se espera que lleguen, aunque sea tarde, y ahora se tienen que fijar los apoyos que se darán a los nuevos cultivos.



Popurrí. A nivel local, los reflectores estuvieron puestos ayer en el Congreso del Estado, donde comparecieron los 4 aspirantes a comisionados de la CEAIP: Ramón Bohón, Alfonso Páez, José Alfredo Beltrán y Sebastián Landa. El que tiene más conocimientos y experiencia en este tema es el mochitense Alfonso Páez, porque ya ha presidido la comisión, es más fue de los comisionados fundadores; sin embargo, sus contrincantes se le fueron encima de inmediato intentando descalificarlo porque aseguran que es gente muy cercana a Morena en Sinaloa y en especial de la presidenta de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, Cecilia Covarrubias. Veremos quién gana la partida al final, cuando se designe al elegido, entre el 9 y el 12 de septiembre, porque hasta ahora es el priismo y el oficialismo el que ha tenido el control por sexenios.



ARANCELES. A nivel nacional se viene la intención de gravar con impuestos, con 16 por ciento de IVA, cuando menos a las APS, esto es a Amazon, Netflix, Airbnb y demás para el 2020 y de pronto surge la pregunta, ¿a quién le cargarán al final estos impuestos?”, y la respuesta es muy clara, a los consumidores, pero es algo que se tiene que hacer, porque ya dominan un elevado porcentaje de las operaciones comerciales y de servicios, y en el futuro cercano pueden desplazar al comercio tradicional y de una vez se tienen que ir acostumbrando a contribuir, no importa que sean transnacionales. Claro que no se van a dejar muy fácilmente.