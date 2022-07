Incierto destino del INE con la reforma

En la Cámara de Diputados se acaba de acordar el arranque del denominado parlamento abierto para iniciar a nivel nacional la discusión sobre la reforma electoral con la que se pretende hacer reformas a fondo para profundizar en la democratización y frenar el dispendio de los partidos políticos y el INE.

Son 49 iniciativas las que se empezarán a analizar, según el coordinador de la poderosa bancada morenista, Ignacio Mier, entre ellas la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende reducir o eliminar las diputaciones y senadurías pluris, que los consejeros y magistrados electorales sean electos por la población y reducir los subsidios a los partidos políticos, y los sueldos de la alta burocracia del Instituto Nacional Electoral.

AMLO y Morena parten de la premisa que los actuales consejeros y magistrados fueron electos por los gobiernos de: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mediante cuotas partidistas y que por lo tanto actúan como si fueran un partido político de oposición, además que tienen un largo historial de fomentar los fraudes electorales. Que deben ser extirpados.

En cambio la oposición, el PRI, PAN, PRD y MC, se han atrincherado y anunciado por anticipado una especie de huelga legislativa, esto es que no van a aprobar ninguna reforma que provenga del presidente y que por el contrario defenderán con todo al INE. El PAN, Verde Ecologista y el PRI también presentarán iniciativas.

En teoría es muy buena la idea del parlamento abierto, cuyas discusiones iniciarán el 26 de julio y concluirán el 25 de agosto, pero en la práctica ya se sabe que pasó con la reforma eléctrica, que fue boicoteada por la oposición y de nada sirvieron las discusiones.

Popurrí. Ahora sí que Dios nos agarre confesados, con el reconocimiento oficial de una inflación por encima del 8 por ciento, y apenas a mitad de año. Los números son fríos y la escalada inflacionaria es a nivel mundial, en mucho más alta en Europa y en Latinoamericana, también en Estados Unidos resienten los aumentos constantes de los precios y que el dinero ya no alcanza, pero eso no es consuelo: millones de familias que ya estaban al borde de la miseria ahora se están quedando hasta sin comer porque los precios de los alimentos aumentan a diario.

La gasolina no había aumentado y el peso se mantiene fuerte, con el dólar a la baja, por lo que no hay explicación lógica para la espiral inflacionaria, pero no cabe duda que nos están pegando fuerte los coletazos de la prolongada pandemia y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque en este mundo globalizado todo está encadenado. También cuenta la especulación.

PAS. En una feria de afiliaciones, con más de 300 nuevos militantes afiliados, convirtieron el PAN y más que nada Héctor Melesio Cuen, la jornada de afiliación que efectuaron antier aquí en Los Mochis. El PAS sigue siendo el partido mejor estructurado y ahora andan más alebrestados que nunca con el pacto con el secretario de Gobernación y aspirante presidencial, Adán Augusto López, y le pueden comer el mandado a los denominados partidos grandes, como Morena, el PRI y el PAN.