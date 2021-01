Incierto el futuro de Mario Zamora por definición de candidaturas a alcaldías

Paso en falso. Dicen que con la definición de los candidatos del PRI a las alcaldías, el futuro del precandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum es incierto, por decir lo menos. Y es que se tiene la percepción interna y externa de que metió las manos en “el dedazo”, rompiendo negociaciones y acuerdos a los que ya había llegado el gobernador Quirino Ordaz Coppel con los grupos de poder en los municipios. Por ejemplo, en Ahome estaba decidido que la candidatura recaería en Bernardino Antelo Esper o, bien, en Álvaro Ruelas Echave, pero el resentimiento y sed de venganza hacia el malovismo hizo que Zamora Gastélum desbaratara el acuerdo y lograra que el PRI nacional designara a Marco Antonio Osuna Moreno. Como una concesión, le dieron a Antelo Esper la candidatura a la diputación local por el Distrito 03. Osuna Moreno tiene un diferendo con el malovismo y los trebolistas de Gerardo Vargas Landeros, quienes ya la cantaron: van por el voto para Antelo Esper y en contra de Osuna Moreno y Zamora Gastélum.



El riesgo. Sin el apoyo del malovismo, la de los trebolistas, los quirinistas institucionales, entre otros, Marco Osuna Moreno y Mario Zamora Gastélum disminuyen la “efectividad electoral” en Ahome. Incluso, el papel de Ruelas Echave no está muy cierto aún. De hecho, algunos alzaron las cejas porque dicen que Ruelas Echave llegó al acto de registro de Osuna Moreno, lo saludó y se fue. Pesó más su ausencia que su presencia. Dicen que el cálculo de Zamora Gastélum fue el equivocado para su causa de conseguir votos para ganar la elección constitucional. En todo caso, muchos afirman que su carta debería de haber sido Ruelas Echave por traer las preferencias, tener estructura y de una u otra manera hubiera sido arropado por el malovismo, que le había tomado la distancia por su alineamiento a Quirino. Pudo más el sentimiento que arrastra Zamora Gastélum contra el malovismo que los votos. Todo por detectar el olor malovista en Ruelas Echave.

En todos lados. El problema es que no solo en Ahome ocurrió eso. El acuerdo con la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, de que fuera Leonel Vea no se cumplió y decidieron por Maribel Vega, quien trae a cuestas su derrota por la diputación. Esto fuera lo de menos si tuviera el apoyo de la alcaldesa y otros grupos de priistas que quedaron resentidos. En Choix ni se diga. Dejaron colgado de la brocha a Fredy Velázquez, presidente del PRI, y catapultaron a Ricarda del Carmen Pérez. El priismo quedó dolido. Hay otros ejemplos más significativos, como el de Rosa Elena Millán, a quien hicieron a un lado en las últimas horas en Culiacán y decidieron por Faustino Hernández, líder de la Liga de Comunidades Agrarias. Como en otros municipios, Millán era el acuerdo del gobernador Quirino Ordaz. La gente de ella, más la de Chuy Valdés y otros andan que no los calienta ni el sol. Y así en casi todos los municipios.



El sello. El caso de Faustino Hernández y Marco Antonio Osuna echa por tierra la versión de los de la “m” arrobada de que Zamora no tuvo nada que ver con las candidaturas. Eso había dicho antes y ahora lo puede repetir, pero los hechos reflejan otra cosa. Osuna fue propuesto para la alcaldía de Ahome por el líder cenecista y este logró el registro para la alcaldía en Culiacán cuando ya se había registrado para la diputación federal. Más claro ni el agua.

Solos. Por si fuera poco, el PAN decidió ir solo para las alcaldías, entre ellas la de Ahome. O sea, no van en candidatura común con el PRI. Cada quien va a ir con sus candidatos, aunque vayan juntos por las diputaciones y la gubernatura. Se van a enredar lindo y bonito para manejar dos discursos. ¿Quién sale ganando? Se habla que el PAS y Morena, y más sí van juntos.