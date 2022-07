Incierto futuro de la Guardia Nacional

El gobernador Rubén Rocha asistió, invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la conmemoración en grande del tercer aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el cual se da en momentos en que la corporación policiaca federal enfrenta un futuro incierto porque todo indica que no se aprobará la reforma legislativa para que siga siendo parte de la Sedena. Para aprobar la reforma y consolidar a la Guardia Nacional se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y senadores, pero ya los coordinadores parlamentarios y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, que conforman la alianza opositora, han anunciado que no aprobarán ninguna reforma del presidente.

El presidente AMLO asegura que la Guardia Nacional, compuesta por más de 118 mil elementos y casi 500 cuarteles y una aceptación ciudadana cercana al 80 por ciento, debe seguir bajo el mando de la Sedena, de lo contrario se corre el riesgo que degenere y caiga en las garras de la corrupción como cayó la anterior corporación, la Policía Federal.

Los detractores del presidente aseguran que la corporación no ha logrado frenar la violencia de los cárteles de las drogas que enlutan a los mexicanos, pero además que no se debe seguir militarizando al país. Esto provoca que no haya certeza de la sobrevivencia más allí de la culminación del mandato del presidente.

POPURRÍ. Por unanimidad, el cabildo aprobó ayer el Plan Municipal de Desarrollo que expresa las líneas estratégicas del gobierno recopiladas de más de 20 mil propuestas ciudadanas que se hicieron en los foros de consulta. El alcalde Gerardo Vargas agradeció la participación ciudadana y el apoyo que le dieron los regidores para sentar las bases de un gobierno eficiente, honesto, responsable y cercano a la gente.

También aprobaron la compra, en 3 millones de pesos, del edificio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al alcalde Gerardo Vargas, con lo que se pretende abatir la falta de espacios en Palacio Municipal y el pago de renta en locales de particulares por 600 mil pesos al mes.

RETORNO. El exgobernador Jesús Aguilar Padilla regresa de su exilio político, con la conferencia sobre la Constitución que dio en el Congreso del Estado, en la cual propone que desde los congresos estatales se empiecen a proponer y sacar adelante reformas constitucionales para hacer un nuevo federalismo desde lo local. Serán peras o manzanas, pero Aguilar Padilla es considerado más cercano a la actual administración de la Cuarta Transformación que al priismo y por eso se le abren las puertas de par en par para que mida fuerzas rumbo al 2024.

SENADORES. El senador mochitense Mario Zamora exige a funcionarios de la CFE que expliquen sobre los apagones que se están suscitando en Sinaloa y en gran parte del país, los cuales atribuye a la falta de mantenimiento a las líneas de conducción que se agravan con la llegada de las primeras lluvias.

Mientras, la senadora morenista Imelda Castro exhorta al gobierno a evitar que el acuerdo comercial con Ecuador afecte a los pescadores sinaloenses y mexicanos.