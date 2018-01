Incierto inicio para productores

Un nuevo año trae consigo un sinfín de cambios en diversos aspectos y para distintos sectores, uno de ellos y de los que más resienten dichos ajustes es el sector agrícola, pues generalmente con un nuevo año llegan incrementos en muchos productos, entre ellos los insumos que necesitan para que sus cultivos puedan crecer de una mejor manera y así obtener mejores cosechas al final del ciclo.

Esta vez no ha sido la excepción, pues con el precio del dólar, que actualmente se encuentra arriba de los 19 pesos, los insumos aumentan su precio, además de encontrarse en una temporada de alta demanda, lo que los pone en una situación de incertidumbre en la que tienen que buscar opciones para no resultar tan afectados, pues de alguna manera no pueden salir sin afectación alguna ante la escalada de precios, el incremento al dólar y, por ende, a los insumos.

Esta situación es algo que vienen arrastrando desde hace ya varios años, en los que se ha acentuado, provocando el temor entre el gremio.

Aun así, la unión entre ellos es lo que podría traer un respiro, ya sea leve o no, para que puedan enfrentar la situación y salir con buenos resultados, pues son muchos los factores que últimamente han jugado en contra de ellos, los cuales ya son constantes, y debería haber, ya aterrizadas, soluciones concretas.