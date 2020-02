Incierto panorama de Morena. Si los seguidores y simpatizantes de Morena en Sinaloa se la creen. Entonces están fritos. El jaloneo al interior de ese partido. Y lo que viene con sus “aliados” que ellos los ven seguros, será interesante. Sólo un ciego no quiere ver que las desastrosas y cuestionadas administraciones municipales en Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave los afectarán políticamente en la próxima elección. Solo un necio no quiere entender que los triunfos que lograron “de rebote” en el 2018 no volverán a presentarse. Ahora serán calificados por sus aciertos y errores. Y hasta hoy son más los errores y una clara y rotunda falta de oficio político. Esto ha conducido a los gobiernos municipales que encabeza Morena en Sinaloa, a los excesos, la corrupción y una pública denuncia por nepotismo. Los diputados, además de mantenerse (y no sabemos por qué) como desconocidos, poco o nada han aportado para Sinaloa. Los federales convertidos en simples “levantadedos” que tanto criticaron a los del PRI. Y los diputados locales que se desgarran las vestiduras porque no logran articular acciones simplemente por falta de capacidad y preparación. En estos escenarios, el Partido del Trabajo, que en el 2018 fue uno de los aliados de Morena, hoy pone en duda el acompañar a ese partido. El dirigente estatal del PT, Leonardo Alcántar, pintó su raya. En conferencia de prensa en Mazatlán, aseguró estar de acuerdo con el presidente López Obrador, lo que es inaceptable es avalar a “oportunistas y chapulines” que pretenden convertirse en candidatos. Como los de hoy, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Alcántar mencionó que no está de acuerdo con el senador Rubén Rocha Moya y que el PT está en contra del trabajo realizado por los alcaldes de Mazatlán, Culiacán y Guasave. Ya lo hemos dicho aquí. Las malas administraciones municipales de Morena, los diputados locales y federales se convertirán en un lastre para la elección que viene. Ya no habrá ola en la cual se monten. Ya no habrá carambola con la cual llegaron. Ahora su desempeño es el que será calificado. Y hasta este momento todos están reprobados.

Ahora es Imelda. Con un video. Y desde la Ciudad de México, la senadora de Morena, Imelda Castro, les pasó “línea” a los diputados locales de ese partido. Y es que se enredaron como siempre, en el nombramiento o ratificación de la directora del Ismujeres, Reyna Aracely Tirado Lizárraga. En la Comisión de Equidad de Género se aprobó su ratificación. Pero hay diputados de Morena molestos porque quieren que salga Tirado Lizárraga y poner a no se sabe de momento quién. Y como el acuerdo de esa comisión será llevado al pleno del Congreso del Estado, la senadora Imelda Castro, rauda y veloz armó su video para enviar su “línea”, donde pide que no se ratifique a la directora de Ismujeres. Seguramente quieren a alguien, quien sea, pero que se identifique con Morena. Así o más claro.

Farsa al descubierto. Pues resulta que la cantante Danna Paola, anunciada como parte del elenco del carnaval de Mazatlán, jamás estuvo enterada de su supuesta contratación. En el portal de Indymedia Mazatlán, especialistas de espectáculos anunciaron que Danna Paola ni enterada estaba de las fechas del carnaval y que ella está metida en su gira, Full. Pidió no creer todo lo que se publica en redes.