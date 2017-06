Incluirán a grupos ambientalistas para la realización del Parque Central

Con el consenso. El proyecto del Parque Central va. Y no solo se distinguirá por la gran obra que será. Ni por la transformación que se realizará de la zona conocida como laguna del Camarón. Será una obra que se distinga de las otras porque los ecologistas de Mazatlán serán tomados en cuenta para que propongan acciones y participen en los trabajos coadyuvando para orientar lo que será el Parque Central y armonice con el medio ambiente. Los ambientalistas serán llamados para que participen con sus experiencias. Y se hará antes de que se mueva una sola máquina para la realización del proyecto. Para el Gobernador Quirino Ordaz Coppel está claro que una obra como esas debe de armonizar debidamente con el medio ambiente. Preservar y en algunos casos mejorar las condiciones que se tienen en el área. Corresponderá al presidente municipal Fernando Pucheta encabezar las gestiones para que se conjuguen los esfuerzos que permitan contar con un Parque Central digno de Mazatlán y que le permitirá elevar su posición entre los principales destinos turísticos a nivel internacional. El arranque de la obra estará sujeto a la conclusión de los trabajos de armonización entre las autoridades y los grupos ambientalistas de Mazatlán. Y luego de que los mazatlecos conozcan a detalle lo que se contempla hacer.

Otra vez Villa Unión. Pareciera que la novela de terror que viven desde hace meses los vecinos de Villa Unión no tiene fin. Unos días descansaron los vecinos de no escuchar los mensajes de muerte con el sonar de las armas. Otra persona fue acribillada a balazos el día de ayer ahí en esa sindicatura. Lo que muchos ciudadanos no entienden, y los de Villa Unión con mayor razón, es que si las autoridades policiacas ya saben que Villa Unión está convertida en una arena violenta por grupos de criminales, no dispongan lo necesario para no solo desalentar a esos grupos, sino utilizar labores de inteligencia para desarticularlos. Para aprehender a los delincuentes que en Villa Unión siguen provocando el baño de sangre. Es aquí cuando la ciudadanía piensa y con justa razón de que fallan las estrategias contra la delincuencia, y eso es delicado.

Viene titular de Sectur. El Secretario de Turismo en Sinaloa Marco Antonio García lo confirmó. Este jueves estará en Mazatlán el titular de Sectur federal Enrique de la Madrid quien viene para firmar los primeros acuerdos camino a lo que será el Tianguis Turístico 2018. No se trata de ratificarlo pues el Tianguis nunca ha estado en duda. Tampoco de revisar locaciones para los tours operadores nacionales e internacionales que buscan presentar trabajos para dar cuenta de los trabajos del Tianguis. La presencia de De la Madrid este jueves será una de varias que realice a Sinaloa y particularmente Mazatlán, porque así lo marca el programa para la supervisión de la organización del Tianguis, comentó García. De cualquier forma la visita de un secretario de Estado es por donde se le vea benéfica. Habrá que esperar los anuncios oficiales.

Las autoridades de seguridad desplazaron más vehículos y hasta un helicóptero para mejorar la vigilancia en la autopista Mazatlán-Culiacán. Ya no se aprecian retener. Se observa patrullaje intenso que realizan unidades militares y de la Policía Federal. El objetivo es el de mejorar la seguridad en la autopista ante el reclamo de los usuarios que denunciaron la presencia de grupos armados y el despojo de vehículos.