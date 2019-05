Incomoda a diputados de Morena en Congreso del Estado

Cortina de humo. En el Congreso del Estado, los diputados de Morena no aprenden. ¿Y cómo, si no se preparan? En los últimos dos días han lanzado una “cortina de humo”. Y todo porque se puso en la mesa el tema del nepotismo y tráfico de influencias en los municipios de Mazatlán, Culiacán y Ahome. Tema que también salpica a muchos de los diputados de Morena que han colocado en los Ayuntamientos a toda clase de familiares. No les importa que el presidente López Obrador repite y repite que el nepotismo no es aceptable. No va con la 4T. Pero, bueno, va con los intereses de alcaldes y diputados. Justo cuando el tema de nepotismo y tráfico de influencias se puso en la mesa del Congreso, algunos diputados de Morena se sacaron de la chistera supuestos actos de soborno que recibieron cuando se trató el tema del presupuesto. ¿Y sabe cuándo fue eso? ¡En enero! Cinco meses tuvieron que pasar para que el diputado de Morena, Florentino Vizcarra, hiciera público que fue objeto de un soborno para aprobar el presupuesto. Y para que el otro diputado de Morena, José Antonio Crespo, que a él también intentaron sobornarlo. ¡Por favor! Si realmente sucedió lo que dicen, por qué hasta hoy lo dan a conocer. Y en vez de estar gritando, por qué no presentan la denuncia. Y punto. Que la Fiscalía General intervenga y aplique la ley. Esto huele mal. Y lo peor es que ponen en evidencia a la líder del Congreso, Graciela Domínguez, porque sencillamente no logra imponer congruencia entre los diputados de Morena.

¿Será cierto? Un grupo de desarrolladores inmobiliarios se reunió en privado con el alcalde Luis Guillermo Benítez. El tema, como todos ya lo saben, fue el de los permisos de construcción. Y punto importante el señalamiento de que el despacho de abogados Álvarez y Asociados es el que por cualquier pretexto impugna los permisos y con eso se frenan los procesos de entrega e inicio de las obras. Ya en otra ocasión, los inmobiliarios sostuvieron un encuentro con el alcalde, y al mencionar al propietario de ese despacho, David Álvarez, que se decía formaría parte del gabinete municipal, “El Químico” respondió que no. Pero que Álvarez era su amigo. Ahora Álvarez y un grupo de sus empleados enfrentan la acusación de extorsión. Y en este nuevo encuentro entre inmobiliarios y “El Químico”, este último les aseguró que David Álvarez nada tiene qué ver en la expedición de permisos de obras. Los inmobiliarios propusieron que si los proyectos están debidamente legalizados y apegados a la ley, no hay motivo de negar los permisos. El alcalde les garantizó que al cumplir, serán entregados. Ya veremos.

Un programa ambicioso e innovador. Ayer en Culiacán se puso en marcha un programa denominado “Primero de primaria es muy tarde”. El nombre quizás no le diga nada. Pero el contenido del programa lanzado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene como objetivo a los niños de 0 a 5 años. Y se busca que todos ellos tengan acceso al desarrollo y atención en su primera infancia que les permita llegar más preparados a primero de primaria. Impulsar una educación preescolar de calidad para los pequeños antes del ingreso a la primaria, ese es el objetivo. Y este programa podría ser replicado en otros estados del país. Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del DIF, destacó los objetivos de este nuevo programa.