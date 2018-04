Inconformes. Mientras que por un lado la parte gubernamental anda a todo lo que da con los preparativos para la celebración del Día del Maestro, pues en el caso de los de Guasave ya hasta pinturita le mandaron poner a la figura que hay en el Monumento al Maestro, por otra parte brota la inconformidad de los que no han recibido el pago de sus honorarios de manera oportuna.

Ayer un reducido pero enérgico grupo de maestras de inglés se apostó en la entrada principal de las oficinas de Servicios Regionales para manifestarse por la tardanza que prevalece en el pago de sus quincenas. A decir de las autoridades, quienes tienen claro que existe este problema, se debe en parte a que son docentes que están en un plan piloto, que por cierto ya es irrisorio si se habla de que ya tiene 15 años y no logra aterrizar de lleno. Ojalá que así como son de buenos para exigirles resultados en sus planes de trabajo, también se apliquen y no los tengan en ese sufrimiento por la falta de pago.

Urgencia. La situación en la que viven los habitantes de las comunidades que no tienen agua desde hace varios meses en Sinaloa municipio, por la sequía, no es asunto menor.

Si las autoridades municipales han sido testigos de la lentitud con que fluye el programa de contingencia de la Conagua, lo mínimo que deben hacer es inyectar recurso de la comuna para que la gente no la pase tan mal. A todas luces se ve que quienes tienen su morada en esas regiones viven en condiciones de pobreza extrema, por lo que el gasto de gasolina que les genera el traslado de agua de un punto lejano hasta sus domicilios, los deja literalmente en la lona, esto sin tener en cuenta que hay otros que ni siquiera tienen en qué trasladar el vital líquido. Urge que las autoridades se pongan la camiseta en favor del pueblo.

Muy activa. Y siguiendo con el alteño municipio la que anda muy activa y no descuida para nada sus redes sociales es la candidata a la alcaldía María Beatriz León Rubio. La priista no desaprovecha cualquier oportunidad que se le presenta para mostrar en esos espacios las actividades que realiza, desde un desayuno o comida con algún amigo de la comunidad, santoral, aniversario, en fin, mantiene bien nutridas sus páginas. Es de reconocer que la mayoría de los comentarios que recibe por parte de los usuarios que la siguen es de apoyo y reconocimiento, parece que los dejó muy contentos con su desempeño en la alcaldía, esa que abandonó para ir de nueva cuenta en busca del anhelado voto. Se va a saber en poco tiempo qué tal le va en la urnas durante el próximo proceso.

Niegan estadio. Personal de Servicios Públicos ya le hizo el llamado a las ligas de futbol que no van a poder usar el estadio municipal Armando Leyson que porque se van a meter a trabajar de lleno en él, pues está muy descuidado, solo están a la espera de que concluya el estatal que se disputará aquí este fin de semana, así como el duelo de liguilla de Diablos Azules que se hará el próximo sábado, para entonces sí cerrar las puertas y entrar a laborar en el terreno de juego. Aquí la situación es que algunas categorías libres del futbol Municipal ya arrancaron su liguilla y hay que recordar que esos partidos se ponen candentes con mucha frecuencia y si se usa el estadio Municipal para esos cotejos es precisamente porque ese escenario se presta para evitar esos desaguisados, pero si ahora los mandan a jugar a otros campos que no ofrecen esa seguridad, júrelo que más de un pleito se les podría presentar, pero bueno, eso no importa, primero está la atención a los bienes municipales.