Incongruencia. Cómo cambian los discursos cuando un político es oposición y cuando está en el Gobierno; y eso mismo sucede con el impuesto de la tenencia vehicular, que por más de una década los políticos identificados con la izquierda, hoy con los colores de Morena, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, presionaron y criticaron mucho a los Gobiernos en turno y legisladores para que eliminaran este gravamen, que consideraban inconstitucional. En el año 2010 pasó de ser un impuesto federal a uno estatal, y los Gobiernos locales se encargaron de cobrarlo y utilizar ese recurso. En Sinaloa, en la anterior legislatura, el gobernador Quirino Ordaz Coppel propuso eliminar por completo este impuesto en diciembre del 2017, y en los últimos dos años los sinaloenses gozan de ese beneficio; pero no así en otras entidades federativas. Ahora, el Gobierno federal plantea federalizar este gravamen, lo que obligará a los estados que ya lo eliminaron a que lo revivan. Esto fue muy criticado por los legisladores priistas y panistas en el Congreso del Estado, que calificaron como incongruente que la cuarta transformación quiera revivir la tenencia, puesto que el presidente Andrés Manuel Obrador prometió no más impuesto nuevos para la ciudadanía, aunque como todavía existe en algunos estados, se justifica que no es un impuesto nuevo. Al cuestionar a la coordinadora del grupo parlamentaria de Morena, Graciela Domínguez Nava, comentó que la decisión se tendría que revisar por el pleno y ponerlo a consideración, por lo que deja la puerta abierta para que en Sinaloa se vuelva a cobrar este gravamen, que por muchos años pelearon, incluso Morena fue uno de los impulsores en la anterior legislatura. Pero ahora que son Gobierno, ya piensan diferente.

Paro laboral. El Gobierno del Estado no ha dado su brazo a torcer en la negociación con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) para el incremento salarial de los trabajadores, que tradicionalmente se acuerda a principios del mes de mayo, pero en este año el Ejecutivo del estado no ha autorizado a la petición que hizo Gabriel Ballardo Valdez, líder sindical, del seis por ciento directo al salario, y cuatro por ciento en prestaciones, para igualar lo otorgado el año pasado. Y ante la falta de acuerdo, Ballardo Valdez ha convocado a la base trabajadora a parar labores este viernes, de 10:00 a 11:00 horas, para manifestarse por la postura que han asumido los secretarios de estado, particularmente con el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, que ha demostrado nuevamente su mala capacidad de gestión para resolver los problemas que el Gobierno estatal ha tenido con los sindicatos; como con el SNTE 53, que ya ha parado labores en las escuelas; y en repetidas ocasiones los paros en la Unidad de Servicios Estatales. Hay mucha desesperación de los sindicalizados porque normalmente reciben el retroactivo del aumento salarial en la última quincena de mayo, y ya llegó la primera de junio, y siguen en la espera. En el Stase han amenazado con extender la suspensión de actividades en caso de que hoy no haya respuesta favorable del Ejecutivo estatal, que les ha ofrecido el cinco por ciento de incremento directo al salario y tres por ciento en prestaciones.

Matrimonios. Es casi inminente que en Sinaloa no habrá legalización de los matrimonios igualitarios, porque el grupo mayoritario en el Congreso del Estado ha perdido muchos votos de diputados de su bancada; pero están analizando con detalles cómo hacerle para garantizar los derechos a la comunidad lésbico-gay para que puedan unirse legalmente por la vía civil con una persona del mismo sexo. Según pudimos confirmar, las negociaciones ya cambiaron de escenario, y al grupo morenista no le ha quedado de otra que aceptar que la oposición imponga una figura similar al matrimonio, pero con otro nombre.

Empleo temporal. Una muy buena noticia para las familias de pescadores que sufren actualmente por la veda de camarón; porque el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha autorizado 20 millones de pesos de recursos estatales para iniciar el miércoles entrante el programa Empleo Temporal, en beneficio de 20 mil familias que recibirán un apoyo económico hasta el mes de septiembre, que se levante la veda del camarón. Esta información también fue reafirmada por el secretario de Pesca estatal, Sergio Torres Félix; quien ayer acompañó a Rosy Fuentes de Ordaz a entregar apoyos a familias de pescadores en Celestino Gazca, Elota.