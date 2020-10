Incongruencia frente a la pandemia

Sondeo. No pasó una semana de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, revelara que tiene intenciones políticas para el 2021, para quedar claro cuáles son. Se había finteado que aspiraba a la gubernatura, pero de repente hay señales de que su verdadera intención es su reelección. Y es que se dice que desde la Dirección de Desarrollo Social se emprendió una estrategia para conocer el ánimo de los ahomenses en esta posibilidad. Están consultando a los beneficiarios de los programas sociales sobre su opinión de reelección de Chapman, lo que mantiene en vilo a las familias porque algunas madres de familia respondieron que no les parecía bien y ahora están temerosas de que a sus hijos les quiten el apoyo. Así, dicen que Didesol se convirtió en el brazo electoral de Chapman con más problemas que con viabilidad.



Descabellado. Por la declaración que recién dio de sus intenciones políticas para el 2021 y las acciones que están emprendiendo sus funcionarios, convertidos en operadores electorales, al alcalde Chapman aún no le está cayendo el veinte de que es inelegible para ocupar un cargo de elección popular por estar sentenciado por violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. El criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está muy claro. Al ser sentenciado por violencia política en razón de género se da la pérdida de presunción de contar con un modo honesto de vivir. Y el modo honesto de vivir es un requisito para ser candidato, según la ley electoral. No hace mucho tiempo que el INE pidió lista al TEESIN de los señalados para cuando llegue la hora. Pero hay algunos que le meten aire de que las puede para seguir teniendo su gracia.



Apaciguados. Los seguidores en Ahome del diputado federal Mario Delgado quedaron chombitos tras perder por mínimo margen en la encuesta ante Porfirio Muñoz Ledo la presidencia nacional de Morena. Los cálculos de unos y otros eran que Delgado, el candidato oficialista, arrollaría en la encuesta, lo que no resultó, aunque los consejeros del Instituto Nacional Electoral hagan malabares argumentativos para declarar un empate técnico. El alcalde Chapman, por su lado, no hace alarde de su relación con él, y por el otro, Lucio Antonio Tarín y Antonio Menéndez, entre otros, se apaciguaron. Lo que sí es que el proceso de encuesta parece que les está saliendo con más costo de división que una elección directa para elegir a sus dirigentes nacionales.



Criba. Cuando regrese de sus vacaciones es altamente posible que Carlos Enríquez ya encuentra la silla ocupada. Es decir, que él que está cubriéndolo como coordinador operativo de Protección Civil en Ahome, José Ramiro Soto Padilla, u otro, se quede por él. Se habla que Enríquez logró sostenerse en el cargo tras ser acusado de fraude cuando recién fue instalado en el cargo, pero parece que no la va a hacer del canibalismo en la administración chapmista. La idea es que Salvador Lamphar, coordinador de la dependencia, ya no tenga sombra.



Contrasentido. Muchos ahomenses no le encuentran sentido al hecho de que los casos de coronavirus están repuntando y las autoridades estatales y municipales estén abriendo más espacios que potencializan el contagio y propagación. Incluso, por esa razón el semáforo se regresa a naranja y en momentos en que los horarios para el sector comercial se amplían, se reabren las cantinas, bares y antros y está próximo la de los estadios. Esto por decir lo último porque ya antes se reanudaron la mayor parte de las actividades económicas y sociales. El riesgo latente es que de un momento a otro los casos estallen en lo que sería la segunda ola.