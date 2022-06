Incongruencias en el Ayuntamiento de Culiacán

Incongruencia. Algo inédito se está viviendo en el Ayuntamiento: mientras por una parte están citando y llamando a comparecer a la tesorera Guillermina Issel Soto por el delito de presunto desempeño irregular de la función pública de su exjefe, el alcalde Juan de Dios Gámez continúa trabajando con ella alegando que hay finanzas sanas. Son muchos ciudadanos que dicen no entender el porqué esta decisión de que forme parte del Ayuntamiento, si esta funcionaria fue de las que andaba a un lado del alcalde durante la manifestación que realizaron para confrontar a los diputados por el desafuero. También fue parte del terror que sembraron en muchos sinaloenses con el aviso del cobro del predial que se les hacía a los culiacanenses y en los cuales se les amenazaba con embargo. En fin, Juan de Dios Gámez ya tendrá que dar muchas explicaciones.

Poco transparente la Secretaría de Salud, ya que no han querido informar qué tipos de medicamentos fueron los que se caducaron, en qué bodega estaban y si hay evidencias de fotografías. Mientras, por una parte, semanas atrás el gobernador Rubén Rocha le pidió de forma pública a los funcionarios que den la información que los medios de comunicación les soliciten, el titular de Salud, Cuitláhuac González, no ha acatado este mandato y no ha revelado la información de los medicamentos. Como no hay evidencia alguna de que en verdad haya medicamentos caducados, hay personas que dudan de la información y consideran que puede ser una cortina de humo para desviar la atención de la inseguridad y del caso Estrada Ferreiro. ¿Para qué el gobierno estatal suelta bombas como el espionaje y de que se echaron a perder medicamentos si no va a ofrecer ni una sola evidencia de que ocurrieron los hechos?

Que lo reciba, le pide Jorge Peralta al secretario de Salud. De acuerdo al luchador social, ya ha buscado acercamientos con el funcionario y no lo ha recibido. Si batalla él, que es una persona pública y que tiene el objetivo de colaborar con la Secretaría de Salud, ¿qué pueden esperar otras personas? El luchador social lamenta que González no tenga la disponibilidad del exsecretario Efrén Encinas, quien era más empático a las necesidades de las personas vulnerables. Peralta considera que el actual funcionario quiere tapar el sol con un dedo al asegurar que las farmacias de los hospitales están abastecidas, cuando no es así.

Qué se gana con que en Sinaloa se haya realizado la Segunda Reunión Regional de Coordinación de Seguridad de la Región del Mar de Cortés, la cual se hace con el objetivo de fortalecer y unificar estrategias de seguridad en común para los cuatro estados que colindan con el mar de Cortés, como son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Sinaloa. Son muchas las voces que aseguran que estas reuniones son para andar de paseo los gobernadores, porque al momento no se ha visto que haya resultados de las anteriores. Ayer, hicieron acto de presencia la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el gobernador Víctor Castro Cosío y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, muy sacrificados estuvieron en Mazatlán.

Hay que darle seguimiento a esta reunión y pedir cuentas porque no se miran avances en el combate a los delitos.