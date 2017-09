La Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa reveló que los partidos políticos, los sindicatos y los ayuntamientos son los entes más incumplidos en materia de transparencia. Lo anterior con base en la verificación que el organismo autónomo realizó en 97 sujetos evaluados, quienes están obligados a proporcionar información a los sinaloenses. Lo que es inconcebible es que a estas alturas haya resistencias de quienes reciben dinero público a subir a sus portales el manejo que le dan al mismo.Lo peor es que partidos como el PT y Morena no cuenten ni tan siquiera con una página en internet. Los sinaloenses ven bien el ejercicio de la Ceaipes, pero las sanciones no pintan, si es que las aplican. El apercibimiento y la multa económica es a lo más a lo que pueden llegar, lo que a los responsables de la opacidad no les quita el sueño. Por eso se debe legislar para que las sanciones sean más severas en pro de la transparencia.