Independencia y gerencia en el PRI

En el mes de septiembre se promueve el fervor patrio, si algo conmemoramos en relación a México es el aniversario de la Independencia, que se celebra el 15 y 16 de septiembre. Durante tres siglos predominó en el país la dominación española y se instauró lo que conocemos como el gobierno colonial, que se encargó de sobrexplotar minerales y apoderarse de las riquezas del país, además de dominar y explotar a las comunidades indígenas, que son las fundadoras de nuestra nación.Las generaciones actuales somos resultados de un mestizaje indio-español. Muchas de nuestras tradiciones y conductas, entre ellas el predominio de la corrupción en el ejercicio del poder, la simulación en la política, el olvido y menosprecio a las comunidades indígenas, las podemos explicar estudiando y desentrañando la historia de México.Lo lamentable es que México no ha recuperado realmente su autonomía, ha pasado del dominio de un gobierno a otro. En el pasado fueron los españoles quienes saquearon las riquezas; hoy, además del saqueo que hacen algunos de nuestros gobernantes y ciertos empresarios de élite, la supeditación del gobierno de México a las políticas del gobierno estadounidense son preocupantes y riesgosas.Por ejemplo, en el tema de Corea del Norte —al que ponemos poca atención porque nos queda muy lejos, aunque los misiles nos pueden llegar— es riesgosa la ruta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido seguir, al expulsar recientemente y declarar persona non grata al embajador de ese país, rompiendo la tradición de neutralidad y tomando partido por un conflicto bélico que no es totalmente nuestro. Es cierto que el mandatario de Corea del Norte es extremista y toma decisiones que colocan en riesgo al mundo y frente a la amenaza de una futura guerra nuclear, pero, anticiparse y tomar partido, corriendo de fea manera al embajador de ese país, sin cuestionar al gobierno de Donald Trump, es riesgoso y desacertado; sobre todo porque Trump, igual que el mandatario Coreano, también está colocando al mundo y a su país en el “filo de la navaja” haciendo declaraciones, ambos, de manera irresponsable e igual de belicosas que el gobierno coreano.El gobierno de Peña Nieto, en vez mantenerse neutral o, en su caso, cuestionar a ambos mandatarios, tomó partido tempranamente e introdujo al país en una ruta de riesgo. Todo por seguir siendo un país supeditado a los Estados Unidos. ¿O no?¿Cual Independencia festejamos?Formalmente fue abierto el proceso electoral del 2018, ya se convocó a la elección, donde se renovarán, además de la Presidencia del país y la del Congreso de la Unión, las elecciones de diputados locales, alcaldes y regidores. Por primera vez podrá haber reelección de alcaldes, regidores y diputados locales, siempre y cuando sean postulados a dichos cargos por el mismo partido que los llevó al poder en 2016, de tal manera que lo primero que les preocupa a quienes se quieren reelegir es que el partido que los empoderó los vuelva a postular. El problema en el PRI es que no manda la directiva estatal de dicho partido, más bien parece una gerencia la que encabeza Carlos Gandarilla. Con el que realmente están queriendo quedar bien los del PRI es con el gobernador Quirino Ordaz, a quien ven como el que puede “palomear” su reelección. Tanto, que a Gandarilla ni lo toman en cuenta los que quieren reelegirse, y lo peor es que el gobernador también lo ignora. ¿Será?