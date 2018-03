Independientes: el INE premia trampas y ayuda a Meade-PRI

Si se atiene uno al resultado final, el proceso de competencia por candidaturas presidenciales independientes nunca buscó abrir espacios fuera de los partidos. El Instituto Nacional Electoral no premió la transparencia en la recopilación de firmas, sino que remuneró sólo a quien tuvo más positivos que negativos.Si todos los aspirantes cometieron irregularidades, entonces la decisión final no tenía más que dos opciones: o autorizar a todos los aspirantes el registro o negarles a todos ese registro. El INE no castigó las irregularidades de Margarita Zavala de Calderón, sino que le dio la candidatura porque las firmas legales fueron más que las ilegales.En los hechos, los tres principales candidatos cometieron las mismas irregularidades que rayaron en delitos electorales; entre los tres hubo el 63.8% de votos invalidados, con Zavala con el 44.9% y Armando Ríos Piter con el 86.2. Por ese sólo hecho que coloca lo ilegal por encima de lo legal, el INE debió de haberle negado a los tres el registro.Las interpretaciones ayudarían a explicar por qué Zavala tuvo el registro: su candidatura independiente en los hechos le quita votos al candidato de la coalición PAN-PRD-MC Ricardo Anaya Cortés, en tanto que las nominaciones de Jaime Rodríguez El Bronco y Ríos Piter le hubieran quitado votos al PRI. Más que teoría de la conspiración, toda decisión estratégica debe reconocer efectos secundarios inevitables.Si los tres cometieron irregularidades y metieron apoyos ilegales y falsos, los tres debieron de haber recibido la negativa. Sin embargo, el INE le filtró a Televisa --una decisión de inequidad electoral-- el resultado contra El Bronco y El Jaguar y con ello buscó el linchamiento por adelantado. Esa filtración benefició a Margarita Zavala de Calderón.Ahora es el INE el que debe responder a las interpretaciones válidas sobre el mecanismo de registro de candidatos independientes a la Presidencia de la República. Una de ellas es la básica: ¿cómo pudo el INE revisar en cuatro días casi 8 millones de firmas en busca de nueve formas de irregularidades?Las irregularidades en la revisión, la filtración a Televisa y el perdón a las firmas falsas de Zavala debieran de ser llevas al Tribunal Electoral y éste tendría que dictaminar la parcialidad-complicidad del INE para obligar al registro de los tres candidatos o la anulación de la candidatura de Zavala. Los datos oficiales del INE indican que a pesar de un 44.9% de irregularidades, anomalías e inconsistencias, con sentido político el INE le dio a Zavala la candidatura.El asunto se enreda más si se cumple el aviso del INE de que le marcaría denuncia de las irregularidades en las firmas de los tres candidatos a la fiscalía de delitos electorales. Si la Fepade dictamina que esas irregularidades no configuran delito electoral, entonces el INE estaría obligado a entregarle el registro a El Bronco y a El Jaguar y entonces los tres tendrían que estar en la boleta electoral; y si las hubo, entonces Zavala también debería perder el registro.Si el INE mantiene su decisión de beneficiar sólo a Zavala, entonces habrá ayudado al PRI a quitarle votos al candidato panista-perredista Anaya. Porque la política está hecha de juegos de poder, no de decisiones puristas.-0-Política para dummies: La policía es la habilidad para manipular la realidad y dejar a todos satisfechos.Si yo fuera Maquiavelo: “una regla general que rara vez o nunca falla: el que ayuda a otro a hacerse poderoso causa su propia ruina”.Sólo para sus ojos:* Recuerde consultar todos los días el sitio www.seguridadydefensa.mx para enterarse de los juegos de poder globales.* Según opinión de expertos, las campañas arrancarán oficialmente con una división del voto así: 30% para López Obrador, 22% para Anaya, 20% para Meade, 10% para independiente y 18% para indecisos. Luego del primer mes se sabrá si la competencia se decanta entre dos punteros reacomodando votos o si serán tres.* La lista de senadores y diputados plurinominales indican decisiones de las cúpulas oligárquicas de los partidos.* La visita de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari a la OEA para tratar de meter a ese organismo en el caso Anaya encontró la internacionalización del proceso electoral con la visita de la alianza PAN-PRD a la misma OEA para denunciar elección de Estado. No debe olvidarse que la OEA tiene facultades para involucrarse en países donde se violan las reglas democráticas. Ahora habrá que esperar observadores de la OEA.* Famosas últimas palabras: “Una sola credencial falsa usada por algún aspirante basta para cancelar la recepción de firmas”.