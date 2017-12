Independientes en apuros

Manuel de Jesús Clouthier, el aspirante independiente a senador, anduvo antier y ayer en Los Mochis, apresurando a sus colaboradores para que intensifiquen la recolección de firmas para registrarse, porque aun con el renombre de su apellido enfrenta problemas para cumplir con este requisito del INE. Igual que todos los demás precandidatos.

Lleva poco más de 25 mil firmas y tiene que recabar 120 mil, y esto que anda en segundo lugar a nivel nacional entre los aspirantes a senadores. Aquí en Los Mochis, Carlos Díaz de León ya abandonó su puesto de coordinador de la campaña de Maquío, y es más: recientemente a través de las redes sociales se mostró partidario del precandidato presidencial priista José Antonio Meade. “Porque es candidato ciudadano”, argumenta.

Los aspirantes a la alcaldía Paúl Alfonso López, “El Ponchilín”, y Paúl Velázquez enfrentan aún más problemas, aunque aún confían en recabar el apoyo popular requerido.

“Lástima, Margarita”, es la frase con la que los panistas se expresan de la esposa del expresidente Felipe Calderón, dado que aún con los recursos y la estructura logística con que cuenta apenas lleva 250 mil firmas recabadas y necesita 850 mil para registrarse.

“El Bronco” es el que va más aventajado con 300 mil firmas y la indígena María de Jesús Patricio lleva apenas 70 mil.

El INE y los partidos políticos les tendieron una trampa y cayeron en ella; al final muy pocos podrán superarla, pero aun así, si logran registrarse no se vislumbran posibilidades de ganar la elección, cuando mucho aspiran a hacer un papel decoroso.



Popurrí. La presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, daba ayer brincos de alegría porque le aprobaron rendir su primer informe de labores el 9 de diciembre, tal y como ella lo había propuesto, y más que nada porque le confirman que el gobernador Quirino Ordaz no mandará representante al evento que se efectuará en la explanada de Palacio Municipal, sino que él mismo vendrá a acompañarla.

Adelantan avances sustanciales con la construcción de 490 viviendas, abono de 20 millones a la deuda del Ayuntamiento y construcción de infraestructura educativa sin precedentes.



ANTIVOTOS. Deshacerse de varios antivoto que con alabanzas excesivas se han sumado al grupo de las Ms con arroba, pero que no le aportan nada, es la primera recomendación que le hacen sus amigos a Mario Zamora, porque si era fácil que se le unieran como funcionario de Sedesol y como director de la Financiera Nacional de Desarrollo, para ver qué sacaban, después se fueron a la segura con José Antonio Meade en Hacienda y ahora con mayor razón como precandidato presidencial.

Por cierto que Mario aún no define si continuará en la FND o se sumará a la precampaña presidencial. Espera la señal del mánager.



CONTRA CORRUPTOS. Avances en transparencia y rendición de cuentas, resaltó la líder del Congreso en el informe de la bancada priista, ya que con las nuevas leyes se castigará más a los funcionarios corruptos, y el gobernador no actúa con disimulo, por el contrario los exfuncionarios están bajo proceso y tampoco la fiscalía ha sido omisa.