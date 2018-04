Indeval crea reserva

La próxima va ser una semana relevante para Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El 18 habrá Consejo. Todas sus subsidiarias tendrán su respectivo consejo también. Dicen que se destaparán botellas de champagne, aunque también habrá noticias no muy buenas para sus accionistas.



Por lo que hace a lo primero, Jaime Ruiz Sacristán y José Oriol Bosch podrán presumir que volvieron a ganarle la batalla a Santiago Urquiza, el accionista principal de la nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva). Y es que consiguieron aplazar el inicio de operaciones de su competidor.



Pero no solo eso: han logrado convencer a la mayoría de las casas de bolsa a llevarle la contra a Biva y se han negado a pagar para conectarse. Dicen que solo tres intermediarias lo han hecho: Bank of America-Merril Lynch, Credit Suisse y el Grupo Bursátil Mexicano (GBM).



De unas 34 empresas a lo sumo cuatro (Barclays podría ser la otra) ya está habilitadas. El resto no está dispuesto a pagarle a Urquiza la conexión. Se estima que la inversión total de las casas de bolsa para enlazarse a Biva cuesta 200 millones de pesos. De 5 a 24 millones por empresa, según su tamaño.



Pero como nadie, ni siquiera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que lleva Bernardo González, puede obligarlos, pues las intermediarias bursátiles están arrastrando los pies. Ese pleito desgastó la relación de Urquiza con Fernando Pérez Saldívar, quien a la postre renunció a a Biva.



En esta parte de la historia pudo más el poder de lobbing de Ruiz Sacristán y Bosch entre las casas de bolsa, que el de Urquiza y Pérez Saldívar. La lógica es que si Biva es el incumbente en este negocio vía una concesión del gobierno, tiene que ser Urquiza y el fondo LIV los que deben asumir esa inversión.



La mala que se llevará al Consejo de la Bolsa la próxima semana, es que el dividendo que se pagará a los accionistas va ser mucho menor. Y es que el Indeval, que dirige Roberto González, El Masequito, tuvo que hacer una reserva para invertir en modernización de sus sistemas tecnológicos.



¿Se acuerda que hace unos días le platiqué de la reprimenda de Banco de México? Miguel Díaz, el director de Sistemas de Pago, les advirtió que no permitirían la repartición de dividendos por no atender la reiterada recomendación de invertir para evitar ciberataques, como el que había pegado al Bancomext.



Bueno, pues el Indeval fue obligado a constituir una reserva con cargo a los dividendos de los accionistas de la BMV. Lo cómico del asunto, nos cuentan, es que para taparle al ojo al macho Luis Rodríguez, el director de Bursatec, presentará la próxima semana un proyecto de modernización.



Desde ya, se asegura que dicho plan se hizo a las carreras y sobre las rodillas para no seguir en la mira de Banxico, la institución que gobierna Alejandro Díaz de León.



YARA RECONOCE

En 2017 las exportaciones del sector agroalimentario registraron ingresos por 32 mil 583 millones de dólares, lo cual generó un superávit superior a los cinco mil 411 millones de dólares, y ello significa un crecimiento del 70% respecto a las cifras de 2016, de acuerdo con datos de la Sagarpa.



Es por eso que Yara México, empresa líder en fertilizantes con presencia en más de 150 países, preocupada por el desarrollo y crecimiento de la agricultura nacional, reconoció el trabajo de los agricultores mexicanos a través de la campaña #EstáEnTusManos.



Dicha campaña fue presentada en Guadalajara, Jalisco, y fueron congratulados cinco productores agrícolas por contribuir junto con Yara a la alimentación de más de 240 millones de personas a nivel mundial. A esta actividad se dedican más de 5.5 millones de personas y contribuye al PIB nacional en un 3.8%, lo que representa un valor de 513.9 miles de millones de pesos, de acuerdo al Banco Mundial.



En el país existen 24.6 millones de hectáreas destinadas para la agricultura, de las cuales se encuentran cultivadas 21.9 millones, lo que significa que es utilizado un 89.02%. Además, en 2017 las exportaciones de productos agroindustriales superaron los cinco mil 100 millones de dólares.



Bajo el lema de “producir más y mejor”, Yara ha capacitado a más de 43 mil productores del campo durante 2017 ayudándolos a obtener cultivos óptimos, además dobló con ello el número de agrónomos capacitados en campo.



Para lograrlo, la empresa cuenta con una estrategia llamada Yara-Tips, donde se ofrece capacitación de nutrición vegetal en línea. También ofrece el apoyo de Yara N-sensor, que consiste en instalar un dispositivo en tractor que regula la cantidad exacta necesaria de fertilizante para la tierra. También ofrece Yara Check-it enfocado a lograr una buena nutrición del terreno.



INBAL ALISTA LICITACIÓN

Mañana es la junta de aclaraciones de la Licitación Nacional Electrónica LA-048E00995-E629-2018 para la contratación del servicio integral de limpieza de los 73 centros de trabajo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), de Lidia Camacho .En febrero fue adjudicado de manera directa a la firma Gerlim, situación que puso en alerta al sector de la limpieza, ya que quieren un proceso abierto y transparente y no sólo repetir proveedor. Y es que aunque la actual convocatoria sea abierta, entre los requerimientos figura la presentación de contratos suscritos con un mínimo de 500 empleados de 2012 a 2017. Esto se cree podría ser un apartado encaminado a favorecer a la misma Gerlim, por lo que los participantes piden al Órgano Interno de Control del instituto, que lleva Nadiezhda Acosta, estar muy pendiente del proceso y del fallo pactado para el próximo 23 de abril.