Indígenas rechazan relleno sanitario

Los indígenas de Choacahui sacaron los tambores de guerra legal en contra del relleno sanitario que pretende construir OP Ecología

El reto. Están saliendo a relucir más datos de que el acuerdo de Cabildo de Ahome de modificar el contrato de recolección de basura para beneficiar a OP Ecología fue hecho al vapor y con una opinión jurídica amañada por las prisas para aprobarlo. El reto que le lanzó el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo tomó en serio la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Esta interpondrá un recurso en el Tribunal de Justicia Administrativa para dejar sin efectos el acuerdo y en el juicio se sabrá quién de los dos está mejor asesorado. Ya Valenzuela solicitó de manera formal en Profepa si OP Ecología tiene permiso para construir el relleno sanitario, lo que al parecer no se lo han dado. Entonces ¿si no se lo han dado, cómo es posible que Chapman respalde a esa empresa? El pleito legal ya está cantado de parte de Valenzuela contra el alcalde en el caso del acuerdo de prorrogar hasta 365 días más para que OP Ecología cumpla con todos los requisitos.



Otro frente. No es el único frente que abrió el alcalde Chapman al modificar el contrato para revivir a OP Ecología. Los indígenas de Choacahui empezaron a tocar los tambores de guerra legal. La dirigente indígena de Choacahui Alma Leticia Gastélum Buitimea rechazó el acuerdo de prevalecer el comodato de unas tierras cerca del poblado para que la empresa construya el relleno sanitario, obra que ya iniciaron sin permiso. Esto lo pasaron por alto los “plus ultra” de los asesores jurídicos y Chapman. El abuso se puso de manifiesto, pero a cambio recibió la empresa todos los honores. El acuerdo y el proyecto serán combatidos en los tribunales, ya que dicen que Gastélum Buitimea interpondrá un amparo porque ya están retomando acciones cuando no han realizado la consulta indígena, derecho que les asiste para saber si quieren o no el relleno en ese lugar. Ese punto tampoco está en la opinión jurídica ni Chapman lo tomó en cuenta. Por algo será. ¿O a poco los indígenas no tienen derecho a la consulta previa, libre e informada sobre ese proyecto?



Para la foto. Más que tomarlo en serio, muchos ahomenses ya lo agarran de vacilada. Simple y sencillamente no les ve la cara. Acompañado de la gerente comercial de la Japama, Karla León, y Jesús Enrique Lugo Leyva, director de Cobranza de la comuna, otra vez el alcalde Chapman se trasladó a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte para cobrar el recibo de agosto que llega a los 48 mil 700 pesos. Ya no les reclama los casi 12 millones de pesos, con lo que empezó el show. Por las evidencias, algunos aseguran que el alcalde más bien va para la foto y de paseo a El Fuerte. Fue de sábado, día inhábil, por lo que la notificación que dejaron pegada en la puerta de las oficinas queda en veremos.



Revuelo. El empresario transportista Vicente Pico causó ayer revuelo en El Fuerte en los pasos que está dando para aparecer en las boletas electorales en el 2021. Él quiere la alcaldía. Y es que se reunió con el expresidente interino de El Fuerte, Antonio Cota, quien dicen que le dio el apoyo. Al margen de si esto abona o no a las aspiraciones de Pico, el mensaje que se envió es que el empresario transportista está sumando adeptos. Quizás Cota se subió al carro de Pico porque no vio condiciones para sostener sus aspiraciones propias por la alcaldía.



Relevo. En medio de la tensión, Pedro Bernal Benítez le aceptó al alcalde de Choix, Omar Gill Santini, el ofrecimiento de ser el secretario del Ayuntamiento tras el crimen de Francisco Fierro. Este fin de semana, Gill Santini le tomó protesta y muchos lo primero que exclamaron es ¡qué valor de Bernal! El nuevo secretario del Ayuntamiento le va a tocar bailar con la más fea porque el municipio es, dicen unos, tierra sin ley.