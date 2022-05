Indigna a manifestantes la actitud festiva del ‘Químico’

audima

¡Pura fiesta…Pura fiesta!, le gritan al ”Químico”. La sociedad encontró un camino. La impotencia, la indignación ante la ola de “levantones” y reporte de desaparecidos, han conducido a muchos a salir a las calles a protestar y exigir que las autoridades hagan su trabajo y garanticen la seguridad de las personas. En Mazatlán, hace tres días de la otra manifestación por la desaparición de Luis Fernando, y se da otra ahora por el profesor Fausto Isaac Pardo, desaparecido desde el 13 de mayo. Justo cuando se daba la manifestación, apareció el alcalde Luis Guillermo Benítez, que no iba a atender a los manifestantes. No, nada de eso. Él iba para encabezar un desfile festivo por el triunfo del boxeador mazatleco Gilberto “El Zurdo” Ramírez. “El Químico” siguió la fiesta que empezó desde el pasado fin de semana en Ontario, California. Viajó para estar desde el pesaje hasta la pelea de box del mazatleco, rodeado de quienes le festejan todos sus excesos y gastos, que al fin no son de su peculio. Todavía con los estragos del fiestón de fin de semana, al “Químico” no le quedó de otra más que atender a los manifestantes. Y mientras familiares y amigos del maestro desaparecido le pedían que interviniera para que fuera localizado, hubo otros que le gritaron: “¡Pura fiesta…pura fiesta! Ya póngase a trabajar”. La indignación de los manifestantes aumentó cuando minutos después de hablar con el alcalde, este pasó a bordo de un vehículo destapado encabezando el desfile festivo, lanzando cohetones y acompañado de Juan José Arellano, del Grupo Arhe, a quien le pagó más de 141 millones de pesos por el caso Nafta. El número de desapariciones va en aumento ante la impunidad que gozan los delincuentes. Hay una especie de sicosis que va creciendo. Y La actitud de la autoridad indigna, por decir lo menos.

Urge respuesta. Observatorio Ciudadano Mazatlán formalizó las denuncias en contra del alcalde Luis Guillermo Benítez y los integrantes del Comité de Adquisiciones. Además, contra los propietarios de la empresa a la que se le compraron luminarias sin pasar por licitación. La Auditoría Superior en Sinaloa ya tiene en sus manos las denuncias. Pero no solo las de Observatorio Ciudadano, sino también de un grupo de regidores. El Congreso de Estado también fue notificado. Existen, de acuerdo a quienes saben, elementos suficientes para fincar responsabilidad a quienes ordenaron la compra de las luminarias sin cubrirse los procedimientos legales. Pero la sombra de la impunidad ahí está presente. El gobernador Rubén Rocha Moya no ha establecido su postura en torno a este tema. Incluso, no se conoce opinión oficial. El tema y la suma de otros excesos cometidos por el alcalde de Mazatlán son igual o más graves de los que se le acusa al presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Contra él, todo el peso de la ley. Contra “El Químico” el silencio ominoso que conduce a la impunidad.

Los riesgos del caso Luis Enrique. Que supuestamente están identificados los presuntos responsables del ominoso asesinato del compañero Luis Enrique Ramírez. O se trata de “calmar las aguas”. Y si los hay, debe la Fiscalía cuidar el “debido proceso”. Y no se aclara en calidad de qué personal ajeno a la Fiscalía de Sinaloa está interviniendo. Estos dos puntos podrían abonar a que se caigan las acusaciones. Los abogados lo saben. La Fiscalía también. #Justicia para Luis Enrique#.